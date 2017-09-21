كرّم المجلس الأولمبي الآسيوي اللواء موفق جمعة رئيس اللجنة الأولمبية السورية ـ رئيس الاتحاد الرياضي العام بمنحه وسام المجلس تقديرا لعطائه في مجالي الشباب والرياضة ولدوره في الحفاظ على الرياضة السورية وتواجدها عالميا وأولمبيا وآسيويا وتحقيق الإنجازات بمختلف الألعاب في جميع البطولات والدورات القارية والدولية ولمساهمة الرياضة السورية بتحقيق أهداف اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي خلال أعوام الحرب على سورية.



وقام الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس بتقليد اللواء جمعة بالوسام في افتتاح أعمال الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي المنعقدة بعشق آباد بحضور رؤساء وممثلي الاتحادات الدولية والأنوك والتضامن الأولمبي ووسائل الإعلام المختلفة والعديد من القيادات والشخصيات الرياضية القارية والدولية.



ووجه الفهد الشكر للواء جمعة وللأولمبية السورية حرصها على التواجد مع رياضييها في جميع المحافل والبطولات الرياضية الآسيوية والدولية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها سورية بهدف إيصال رسالة لكل العالم أن سورية بلد المحبة والسلام هي بخير واعدا باستمرار تقديم كل الدعم الفني والمادي للرياضة السورية مستقبلا. بدوره، عبر اللواء جمعة عن سعادته بهذا التكريم الذي تم أمام هذا الحشد الكبير من القيادات الرياضية من قارة آسيا والعالم مشيدا بالدعم اللامحدود الذي يقدمه الفهد الصباح للرياضة السورية لتطويرها والارتقاء بها وكذلك بالجهود والخطوات الرياضية التي حققها المجلس الأولمبي الآسيوي تحت رئاسته.