ثمّن رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ احمد الفهد التعاون والتضامن في الحركة الأولمبية الآسيوية، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية الـ 36 للمجلس في فندق ميزان بعشق آباد عاصمة تركمانستان على هامش دورة الالعاب الآسيوية الخامسة للصالات والفنون القتالية.

ورحب الفهد بالحاضرين وأشاد بجهود الرئيس التركمانستاني قربان قولي محمدوف والذي وصفه بأنه احد أفراد الأسرة الأولمبية لأنه نجح في غضون سنوات قليلة في وضع تركمانستان على خريطة الدول المؤثرة آسيويا ورياضيا، والدليل نجاح بلاده في استضافة النسخة الخامسة من دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات والفنون القتالية.

كما أشاد الفهد بتعاون ووحدة 45 لجنة أولمبية وطنية عضوة في المجلس الاولمبي الآسيوي، ما أدى الى النجاح في استضافة 3 دورات ألعاب متعددة الرياضات في غضون عام شارك فيها اكثر من 11 ألف رياضي.

وأشرف المجلس الأولمبي الآسيوي على تنظيم دورة الالعاب الآسيوية الشاطئية الخامسة في دانانغ بفيتنام في سبتمبر 2016، ودورة الالعاب الآسيوية الشتوية الثامنة في سابورو باليابان في فبراير 2017، وتقام حاليا في عشق آباد دورة الالعاب الآسيوية الخامسة للصالات والفنون القتالية.

وبعد ذلك قدمت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا وبالمبانغ 2018 تقريرا للأعضاء عن آخر الاستعدادات التي تقوم بها والمنشآت وكذلك ما تم إطلاقه من العد العكسي للدورة قبل شهر بجانب عرض فيديو لآخر الترتيبات. وستضمن برنامج الالعاب الآسيوية في اندونيسيا 40 رياضة.

كما عرضت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 تقريرا عن سير العمل.

وكرم المجلس الأولمبي الآسيوي 3 أعضاء في الأسرة الرياضية الآسيوية بمنحهم أوسمة هم اللواء موفق جمعة رئيس اللجنة الأولمبية السورية، وكيفن كو تشن المستشار في اللجنة الاولمبية في تايبيه وعضو اللجنة المالية في المجلس الأولمبي الآسيوي، وماكسويل دي سيلفا أمين عام اللجنة الأولمبية السيريلانكية، تقديرا لعطاءاتهم في خدمة الرياضة الآسيوية.