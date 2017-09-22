تستضيف اندونيسيا منافسات في 40 رياضة في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة التي تستضيفها في 2018 في مدينتي جاكرتا وبالمبانغ، بعد أن أكدت اللجنة الأولمبية الاندونيسية لـ «فرانس برس» التوصل إلى اتفاق مع المجلس الأولمبي.

كما كشف رئيس اللجنة الأولمبية الأسترالية عن تلقي رياضيي بلاده ودول قارة اوقيانيا دعوة للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في غوانغجو الصينية 2022.

وحتى قبل اقل من عام من انطلاق ألعاب اندونيسيا، بقي البرنامج النهائي للدورة موضع شك قبل التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بين المجلس الأولمبي واللجنة الأولمبية الاندونيسية على هامش دورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية في تركمانستان.

وبناء على هذا الاتفاق، فإن الألعاب الآسيوية باتت اكبر من الألعاب الأولمبية الصيفية من حيث عدد الرياضات وعدد المشاركين وستتضمن 40 رياضة مع 462 مسابقة.