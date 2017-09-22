الرياض - خالد المصيبيح

وصف المتابعون للرياضة السعودية استقبال خادم الحرمين الشريفين لأبنائه لاعبي المنتخب السعودي بمناسبة تأهلهم لنهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا بأنها تأكيد للرعاية الملكية للرياضة والرياضيين في أمر اعتادت عليه الرياضة السعودية عبر عدة سنوات مضت.

وطالب خادم الحرمين الشريفين ابناءه اللاعبين بضرورة التحلي بأخلاق الإسلام وتمثيلهم لبلدهم خير تمثيل، فيما وصف رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ هذه الرعاية بأنها ليست غريبة على قادة هذا البلد واهتمامهم بجميع القطاعات.

الباطن لتخطي الأهلي

وعلى صعيد آخر، تستكمل اليوم لقاءات الجولة الرابعة من الدوري السعودي لكرة القدم بإقامة 3 لقاءات، ويأتي لقاء حفر الباطن الذي سيجمع فريقها المتصدر في اختبار قوي لصدارته امام الاهلي الذي أعد العدة لمواجهته بعد ان قدم الباطن في الجولات الثلاث الاولى اداء توجه بالصدارة محققا العلامة الكاملة منها فوزان تاريخيان على الاتحاد والشباب في ملعبيهما.

ويدخل الاهلي اللقاء وهو مازال يعاني من الخروج الآسيوي واتضح ذلك في لقاء الفريق الأخير امام النصر لذلك تبدو الفرصة متاحة اليوم امام الباطن للاستمرار في إحداث مفاجآته.

وفي لقاء آخر في الرياض، يلتقي النصر بضيفه الصاعد الفيحاء ومازال انصار «العالمي» غير مقتنعين بما يقدمه فريقهم من عطاء في الدوري رغم وجود عدد كبير من اللاعبين الاجانب والمحليين الدوليين.

وفي آخر لقاءات اليوم، يلتقي في المدينة فريقها أحد مع الفتح بنقاط ثلاث لهما ويبحثان عن تعزيز موقفهما في جدول الترتيب.