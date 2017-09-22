القاهرة - سامي عبدالفتاح

قرر المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، الأرجنتيني هيكتور كوبر، ضم عمر جابر المحترف في صفوف فريق بازل السويسري، إلى قائمة اللاعبين المحترفين الذين وقع عليهم الاختيار، للانضمام لمعسكر «الفراعنة» خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ضم جابر تحسبا لغياب لاعب أهلي جدة السعودي محمد عبدالشافي، عن المعسكر بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة، وغاب على إثرها عن مباراة فريقه الأخيرة أمام النصر في دوري المحترفين السعودي.

ولا يزال المدرب الأرجنتيني ينتظر تقريرا طبيا من جانب النادي السعودي عن حجم إصابة عبد الشافي، لتحديد موقفه النهائي من الانضمام للمعسكر.

ويلتقي منتخب مصر نظيره الكونغو يوم 8 من شهر أكتوبر المقبل، في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وعلى صعيد آخر، يشهد ستاد برج العرب في التاسعة والربع مساء بتوقيت الكويت، واحدة من المباريات الملتهبة، وقمة مبكرة من قمم الدوري المصري لكرة القدم، تجمع بين الزمالك والمصري، ضمن الجولة الثالثة، وهما من احتلا المركزين الثالث والرابع في ترتيب الموسم المنتهي بعد الاهلي والمقاصة، اي انهما متقاربان في المستوى ولديهما نفس القدر من الثقة لانتزاع الفوز الليلة وخاصة انها مواجهة لاثبات الذات بين نيبوشا المدير الفني للزمالك، والذي يعرف انه في اختبار حقيقي لكفاءته مع الفريق، وبين حسام حسن المدير الفني للمصري، والذي يسعى لمواصلة الصدارة، واثبات تفوقه على كل المدربين المصريين، وانه له الحق بتدريب منتخب مصر.

المصري يتصدر برصيد 6 نقاط من فوزين والزمالك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط ومن فوز وحيد وتعادل.

وتسبق هذه المباراة الكبرى، مباراتان في الجولة نفسها، تجمع الاولى بين طنطا (نقطة واحدة) ووادي دجلة (3 نقاط)، والثانية بين المقاولون (نقاط) والاتحاد السكندري (3 نقاط).