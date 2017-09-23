صعد الوصل والظفرة الى صدارة الترتيب مؤقتا بعد فوز الأول على ضيفه الإمارات 3 ـ 1 والثاني على الشارقة 2 ـ 0 في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الإماراتي لكرة القدم.



ورفع الفريقان رصيدهما في المركز الأول الى 4 نقاط، مع امتلاكهما لفارق الأهداف نفسه بعدما كان الوصل تعادل مع العين 2 ـ 2، والظفرة مع الإمارات 3 ـ 3 في المرحلة الأولى.



في المباراة الأولى، تأخر الوصل أمام ضيفه الإمارات بعدما سدد احمد مال الله كرة تابعها الارجنتينتي سيباستيان ساشا في شباك حارس المرمى عبدالله الناصري (12).



لكن الوصل رد عبر البرازيلي فابيو ليما الذي سدد كرة بعيدة أخطأ احمد صقر حارس مرمى الإمارات في تقديرها لتأخذ يده وتتابع طريقها الى الشباك (15).



وتقدم الوصل عبر لعبة برازيلية خالصة اثر عرضية من رونالدو مينديز الى مواطنه كايو كانيدو الذي ارتقى للكرة برأسه بنجاح (55).

وعاد مينديز ليبصم على الهدف الثالث الذي جاء مطابقا للثاني بعدما رفع عرضية لكن هذه المرة قابل فابيو ليما كرته برأسية خادعة في مرمى صقر (73).



وكان فابيو ليما وكانيدو سجلا ايضا هدفا لكل منهما في مباراة الافتتاح امام العين.



وفي المباراة الثانية، فاز الظفرة على ضيفه الشارقة بهدفين نظيفين من ركلتي جزاء سجلهما احمد علي (2) والبرازيلي التون الميدا (28).

وتختتم المرحلة اليوم بمباراتي عجمان مع شباب الأهلي وحتا مع العين.