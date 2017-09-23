وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميا عقدا مع المدرب الارجنتيني ادغاردو باوتسا، للاشراف على منتخبه الاول في مونديال روسيا 2018.



وقال رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت في مؤتمر صحافي عقد بملعب الجوهرة بجدة بحضور مدير المنتخب ماجد عبدالله: «منذ إطلاق صافرة نهاية مباراة المنتخب أمام اليابان في التصفيات بدأنا جديا بالإعداد للمونديال، وكانت أولى الخطوات تنصيب ماجد عبدالله مديرا للمنتخب، وهو بلا شك اسم كبير وتاريخ سيضيف الكثير للاعبي الأخضر في المونديال».



ويستهل المنتخب السعودي تحضيراته لنهائيات كأس العالم بمواجهة منتخبي جامايكا وغانا في 7 و10 أكتوبر المقبل.



وتابع عزت «ثم بدأنا الخطوة الثانية وهي التعاقد مع المدرب باوتسا الذي كان خيارا مطروحا بعد أن توصلنا لطريق مسدود حول تجديد عقد الهولندي بيرت ڤان مارفيك، لعدم الاتفاق على طريقة العمل كعدم البقاء في السعودية».



وأضاف عزت «لقد وجدنا المدرسة اللاتينية هي الأنسب للاعب السعودي، وبعد الاستئناس برأي ماجد عبدالله وعدد من الخبراء، تم التعاقد مع باوتسا الذي يعرف اللاعب السعودي ولديه الطموح في تحقيق انجاز».



وأوضح عزت أن الهدف المقبل هو تحقيق أفضل انجاز في المونديال، مشيرا الى أن الأخضر سيفتتح مبارياته الودية بمواجهة جامايكا وغانا وسيتم الإعلان عن البرنامج الزمني لإعداد المنتخب في الأسابيع المقبلة، على أن يتم التدرج في قوة المباريات الودية.



أما باوتسا، فقد أبدى سعادته بتدريب المنتخب السعودي «سأتيح الفرصة لأي لاعب يتميز في الدوري السعودي»، كاشفا انه سيقوم بمشاهدة أكبر عدد من المباريات وسيتم اختيار الأفضل.



واستطرد قائلا: «اللاعب السعودي يحتاج إلى معسكرات وفترة إعداد مكثفة على المستوى اللياقي والتكتيكي»، مشيرا إلى أن الأخضر يملك لاعبين يمتازون بالسرعة والمهارة، ويحتاج فقط لتنظيم الخطوط الدفاعية ورفع المعدل اللياقي للاعبين، ويجب تجهيزه كما ينبغي لأنه سنواجه منتخبات قوية.



وتأهلت السعودية الى النهائيات مباشرة باحتلالها المركز الثاني في المجموعة الآسيوية الثانية خلف اليابان لتعود بعد غياب عن آخر نسختين.



وباوتسا، مدرب الامارات السابق، هو ثالث ارجنتيني يشرف على المنتخب السعودي بعد خورخي سولاري (1994) وغابرييل كالديرون الذي اشرف على المنتخب السعودي في 19 مباراة منها تصفيات مونديال 2006 في المانيا.