القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تحت شعار «الفرصة الأخيرة» يخوض اليوم فريق الاهلي المصري لكرة القدم مباراة تحديد المصير في بطولة الاندية الافريقية الابطال مع الترجي التونسي على ستاد رادس بالعاصمة التونسية وفي جولة الاياب للدور ربع النهائي للبطولة القارية. وليس امام لاعبي الاهلي ومدربهم حسام البدري سوى الفوز لاستكمال مشوار البطولة، أو ترك هذه المهمة للترجي، مع أي نتيجة أخرى، ليودع الاهلي البطولة ويخيب أمال جماهيره العريضة، والتي تلقت بداية الصدمة في ستاد برج العرب بالتعادل 2-2 في لقاء الذهاب.

وبكل الحسابات، فإن لاعبي الاهلي مطالبون بالفوز، ولو بهدف واحد، لأن نتيجة التعادل السلبي أو 1-1 تعني تأهل الترجي والتعادل 2-2 وتحسم بطاقة التأهل بلعب شوطين اضافيين او ضربات ترجيح، أما فوز الترجي فينهي المسألة تماما لصالح الفريق التونسي.

والأهلي لم يرفع راية الاستسلام واليأس بعد التعادل في برج العرب، خصوصا ان له سوابق في حسم العديد من المواجهات مع الفرق التونسية في قلب تونس، وهو ما يجعل المواجهة قمة في الإثارة والندية.

وتعرض نجم دفاع الفريق سعد سمير للإصابة في العضلة الخلفية، وغادر التدريب الذي أقيم على ملعب «الجامعة التونسية» بعد 30 دقيقة على بدايته.

ويعد سعد سمير (27 عاما) أحد أبرز المدافعين الذين يعتمد عليهم حسام البدري في تشكيلته إلى جانب رامي ربيعة.

وقال مدير الكرة في الاهلي سيد عبدالحفيظ: ان سمير اشتكى من إجهاد بالعضلة الخلفية، وفضل الجهاز الفني عدم استكماله التدريب لكنه سيلحق بالمباراة.

وأكد رئيس النادي الأهلي م.محمود طاهر ثقته الشديدة في لاعبي فريقه أمام الترجي.

وأضاف: مباراة الذهاب شهدت ضياع فرص عديدة، وسوء مستوى التحكيم، وأتمنى أن يكون الحكم الكاميروني نيانت عادلا في لقاء العودة، هناك جدية والتزام من جميع اللاعبين. وقال الحارس الدولي شريف إكرامي: اعتدنا على مثل تلك الظروف الصعبة، وحضور جمهور الأهلي للتدريبات قبل السفر سيجعلنا نقاتل حتى الرمق الأخير للفوز. كما وصف مدرب الترجي فوزي البنزرتي المباراة بأنها صعبة على الفريقين، فالرهان كبير للأهلي والترجي، لكننا نعرف كيف سنتعامل مع اللقاء، ونحقق هدفنا، وهو التأهل لنصف النهائي، من أجل تحقيق حلمنا بالتتويج باللقب القاري.