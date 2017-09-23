الرياض - خالد المصيبيح

انتهت قمة الاتحاد والهلال بالتعادل 1-1 في جدة بافتتاح الجولة الرابعة من الدوري السعودي لكرة القدم وسط حضور 35 ألف متفرج.

وتقدم «الإتي» أولا عن طريق نجمه فهد المولد بعد تلقيه كرة داخل منطقة الجزاء وضعها سهلة على يمين حارس «الأزرق» عبدالله المعيوف (12)، وأدرك الفريق الهلالي التعادل عن طريق هدافه البرازيلي ادواردو بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء (45).

وشهدت المباراة أداء هجوميا متواصلا من الفريقين واهدرا عدة فرص كانت كفيلة بزيادة حصيلة الأهداف لو تحقق جزء منها.

وتأثر هجوم الاتحاد كثيرا بخروج المولد مصابا.

وتصدر الهلال الفرق مؤقتا بعد ان رفع رصيده الى 10 نقاط، فيما كسب الاتحاد نقطته الرابعة.

3 مباريات اليوم

وتستكمل اليوم لقاءات الجولة بـ 3 مباريات اثنتان منها في الدمام، حيث يحل الشباب ضيفا على الاتفاق وكلاهما سيبحث عن تعويض الخسارة في الجولة الماضية والبحث عن الوصول لمركز افضل من الوضع الحالي.

ويعتبر لقاء اليوم هو الاول للشباب بعد ان أقال مدربه سامي الجابر وأسند المهمة للمدرب الانجليزي مايك نويل والذي كان مدربا للفريق الأولمبي.

وفي لقاء آخر يلتقي القادسية والفيصلي ولدى كل منهما 6 نقاط ويسعيان للتقدم اكثر في حال الفوز، حيث سيقتحم الفائز منهما المراكز المتقدمة لذلك سيكون اللقاء مهما للطرفين وان كان القادسية سيحظى بدعم الأرض والجمهور.

وفي آخر لقاءات اليوم ويعتبر من نوع مختلف، حيث «ديربي القصيم» الذي سيجمع طرفيه الرائد والتعاون في لقاء جماهيري تشهده المنطقة.

ويسعى الرائد الى البحث عن النقطة الاولى بعد ان خسر لقاءاته الثلاث جميعها وقطعا ستنسى جماهيره ذلك في حال كسبه نقاط لقاء اليوم من نده التقليدي، ولدى التعاون 4 نقاط ويبحث عن تعزيزها والوصول لفرق المقدمة.