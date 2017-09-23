واصل فريق مصر المقاصة مسلسل نزيف النقاط في الدوري المصري لكرة القدم بعد أن تلقى هزيمة مريرة على يد مضيفه الإنتاج الحربي 0-1 على ستاد السلام، في الجولة الثالثة للمسابقة.

وسجل هدف اللقاء عمر السعيد في الدقيقة 80، قبل طرد مدافع المقاصة رجب نبيل في الدقيقة 88، بعد حصوله على إنذارين.

وفشل المقاصة في تحقيق الفوز للمباراة الثانية، مع مديره الفني، مؤمن سليمان، ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي، بينما ارتفع رصيد الإنتاج إلى 5 نقاط، بقيادة مديره الفني، مختار مختار.

وأكد مختار أن الفوز على مصر المقاصة البداية الحقيقية لفريقه في بطولة الدوري بعد التعادل في أول مباراتين أمام الزمالك وطلائع الجيش، مشيرا إلى أن فريقه كان الأفضل في المباراة.

وفي مباراة اخرى، تعادل سموحة مع مضيفه النصر بنتيجة 1-1، في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإسكندرية.

أحرز السيد فريد هدف سموحة الوحيد بالدقيقة 70 من عمر اللقاء، من رأسية رائعة، بينما تعادل محمد حسن ميدو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة لـ 5 نقاط، كما ارتفع رصيد النصر لنقطتين.

ووصف المدير الفني لسموحة، التشيكي فرانز ستراكا، تعادل النصر مع فريقه في الدقيقة الأخيرة بالأمر المحبط، خاصة أن فريقه كان في مقدرته مضاعفة النتيجة في أكثر من مناسبة.

وتقام اليوم مباراتان في الجولة الثالثة، فيلتقي الاسماعيلي مع الاسيوطي، وطلائع الجيش مع الداخلية.