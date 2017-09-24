القاهرة - سامي عبدالفتاح

كان اليوم الأخير من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري يوما مثيرا جدا، ويوم المفاجآت أيضا، والذي شهد تقدما للمصري على الزمالك ثم انتفاض الابيض ليفوز بالمباراة 2-1، وانتزاع فريق طنطا فوزا مثيرا من وادي دجلة بنتيجة 3-1، وأيضا سقوط الاتحاد السكندري على ملعبه وبين جماهيره أمام المقاولون العرب بنتيجة 2-3، وأكثر من ذلك الأحداث والتصريحات المثيرة من التوأم حسام وإبراهيم حسن، تجاه جماهير الزمالك، ورد المدرب طارق يحيى عليهما.

وبداية، فقد حول الزمالك تأخره بهدف أمام المصري لفوز مثير (2-1) على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

تقدم المصري أولا عن طريق إسلام أبوسليمة (15)، بينما رد الزمالك بهدفين عن طريق نجمي الصفقات الجديدة محمد أشرف «روقة»، وأحمد مدبولي في الشوط الثاني.

ورفع الزمالك رصيده بقيادة مدربه المونتينغري نيبوشا يوفوفيتش لـ 7 نقاط في الصدارة، فيما تجمد رصيد المصري بقيادة مدربه حسام حسن، عند 6 نقاط.

وبضربتي جزاء، حول المقاولون العرب تأخره بهدف إلى الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-2 بملعب الجبل الأخضر.

استطاع فريق طنطا أن يحقق فوزه الأول، حينما فاز على نظيره وادي دجلة 3-1 على ستاد طنطا.

وبذلك رفع طنطا رصيده الى النقطة الرابعة، بينما تجمد رصيد الفريق الدجلاوي عند 3 نقاط.