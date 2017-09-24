أنزل الأهلي الخسارة الأولى بمضيفه الباطن هذا الموسم وتغلب عليه 2-1 في عقر دار الأخير ضمن المرحلة الرابعة من الدوري السعودي.

وبهذه النتيجة فشل الباطن في استعادة الصدارة من الهلال الذي انتزعها مؤقتا بتعادله مع الاتحاد 1-1 الخميس ويملك 10 نقاط مقابل 9 للباطن، في حين رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط.

من جهة أخرى، حقق الفتح فوزه الثاني تواليا إثر تغلبه على مضيفه أحد بهدفين سجلهما علي الزقعان (43) والتونسي عبدالقادر الوسلاتي (60).

وفشل النصر في تحقيق الفوز في ثالث مباراة على التوالي بعد تعادله أمام الفيحاء 2-2 على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ورفع النصر رصيده إلى 6 نقاط، في حين رفع الفيحاء رصيده إلى نقطتين. في غضون ذلك، أعلن مجلس إدارة نادي النصر إقالة المدرب البرتغالي ريكاردو غوميز، عقب التعادل مع الفيحاء.