القاهرة - سامي عبد الفتاح

ابتسم ستاد رداس من جديد للأهلي وقاده إلى التأهل لدور نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال الأفريقي بعد أن حقق «المارد الأحمر» فوزا ثمينا على مضيفه الترجي بهدفين لهدف في جولة الاياب للدور ربع النهائي لبطولة الاندية الافريقية الابطال، ليؤكد فريق الأهلي انه من المحظوظين على هذا الملعب، وانه صاحب ارادة كبيرة، بعد ان حول فرصته الضئيلة في التأهل عقب التعادل 2/2 في برج العرب، إلى انتصار كبير، كان نجمه الأول ومدافعه التونسي علي معلول الذي تسبب في ضربة جزاء احرز منها الترجي هدفه الوحيد في الشوط الأول ولكنه رد بهدف التعادل في بداية الشوط الثاني، وصنع هدف النصر للنيجيري اجايي، وكان سدا منيعا طوال المباراة.

وسيواجه الأهلي في الدور نصف النهائي، الفائز من النجم الساحلي واهلي طرابلس الليبي، واللذين لعبا بالأمس في تونس، فيما يواجه اتحاد العاصمة الجزائري، فريق الوداد البيضاوي المغربي، وتقام مباراتى الذهاب يوم 30 سبتمبر الجاري، ويقام الاياب يوم 21 اكتوبر المقبل.

الأهلي قدم امام الترجي عرضا رائعا على مدار الشوطين وأهدر فرصة تحقيق فوز كبير على بطل تونس على أرضه ووسطه واستعاد «المارد الأحمر» ذكريات التفوق والتألق على استاد رادس، بعدما سبق وحقق فوزا مثيرا بالنتيجة ذاتها (2/1) على الترجي عام 2012 في نهائي دوري أبطال أفريقيا وعاد وقتها باللقب الأفريقي إلى القاهرة وسجل هدفي الأهلي علي معلول وأجايي، فيما سجل هدف الترجي طه الخنيسي.

المباراة شهدت تفوق أكثر من لاعب من الأهلي أبرزهم النيجيري أجايي الذي كان تغييره نقطة تحول في المباراة وكذلك علي معلول ومعهما شريف إكرامي الذي تفوق ودافع عن مرماه ببسالة.

سعادة «معلول والبدري»

احتفل التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي، بالفوز الذي حققه ناديه، على نادي الترجي التونسى، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والأداء الرائع الذي قدمه مع الشياطين الحمر، معتبرا أن هذا اليوم من اجمل أيام حياته، وعلق معلول عبر حسابه في تويتر قائلا: «يا أجمل يوم في حياتي.. شكرا جماهير الأهلي».

وقال المدير الفني للأهلي حسام البدري بعد الفوز: توقعت من قبل مباراة الذهاب أن حسم التأهل سيكون في ملعب رادس وهذا ما قلته للاعبي الفريق، لأن هذه هي عادة المواجهات الكبرى التي تجمع بين الأهلي والترجي، كما أن ثقتي في قدرات لاعبي الأهلي على تحقيق التأهل في مباراة العودة، حتى بعد أن تأخر الأحمر بهدف في الشوط الأول.

وكشف البدري أنه طالب اللاعبين بين الشوطين بوقف الضغط المتقدم على الترجي، وسحب لاعبي الفريق التونسي إلى ملعب الأهلي لصنع المساحات التي يتحرك بها وليد أزارو وجونيور أجايي، ونجحت الخطة في اقتناص هدفين.

ممثلان للعرب في مونديال الأندية

وفي شأن مختلف، حجزت الأندية العربية مقعدا ثانيا في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في الإمارات، خلال ديسمبر المقبل، بعدما تأهلت 4 فرق عربية إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وسيشهد مونديال الأندية أيضا مشاركة الجزيرة، بطل الدوري الإماراتي، وربما يصل عدد الأندية العربية في البطولة إلى 3، إذا توج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا، فقد أطاح الوداد المغربي، بمنافسه صن داونز الجنوب أفريقي (حامل اللقب)، بضربات الترجيح (4-3)، عقب التغلب عليه في الوقت الأصلي للمباراة بهدف نظيف.

كما صعد اتحاد الجزائر إلى نصف النهائي، على حساب فيروفياريو الموزمبيقي، بعد التعادل السلبي في الإياب.

وبذلك يستعيد العرب لقب دوري أبطال أفريقيا، بعدما ذهب في آخر عامين إلى مازيمبي الكونغولي، وصن داونز الجنوب أفريقي.

وتأهلت 4 فرق عربية للمربع الذهبي بالبطولة، لأول مرة منذ نسخة 2007، التي شهدت صعود النجم الساحلي التونسي (الفائز باللقب)، والأهلي، والهلال السوداني، والاتحاد الليبي.