القاهرة - سامي عبد الفتاح

يترقب عشاق الكرة العربية والافريقية صداما قويا ومثيرا بين الأهلي والنجم الساحلي التونسي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا، ونجح الأهلي في الإطاحة بالترجي التونسي من دور الثمانية، بينما أقصى النجم الساحلي منافسه أهلي طرابلس الليبي من الدور ذاته.

والتقى الفريقان من قبل 11 مرة، ولكن التعادلات كانت سيدة الموقف في 7 لقاءات مقابل انتصارين للأهلي ومثلهما للنجم الساحلي ولكن الندية كانت شعار تاريخ لقاءات الفريقين بصفة عامة.

الأهلي هز شباك النجم الساحلي 6 مرات مقابل 5 أهداف للفريق التونسي، وبدأت لقاءات الفريقين في دور المجموعات الأول للبطولة العربية عام 2003 وتعادل الفريقان ذهابا وإيابا دون أهداف.

قال المدير الفني للأهلي حسام البدري ان مواجهتي الأهلي مع النجم الساحلي التونسي في دور نصف النهائي ستكون أصعب من مواجهتي الترجي في دور ربع النهائي، لأن مباراتي النجم الساحلي ستكون في دور متقدم من البطولة، وبالتالي تكون أصعب بطبيعة الحال، كما أن النجم فريق يتميز بالقوة وسرعة الأداء والإصرار الهجومي، خصوصا في ملعبه بمدينة سوسة وأمام جماهيره.

وأكد البدري من تونس أنه سعيد بالتأهل على حساب ناد كبير وهو الترجي التونسي، موضحا أن القادم سيكون أصعب خصوصا أن النجم فريق قوي ومنظم، وتابع لقاءه مع أهلي طرابلس، كما أن الجهاز المعاون حضر المباراة في ملعب سوسة.

وصعد فريق الساحلي للقاء الأهلي في الدور النصف النهائي، بعد عبور أهلي طرابلس الليبي، بنتيجة 2-0 احرزهما مهاجمه المصري عمرو مرعي، ليرد على الدور الإيجابي الذي قام به التونسي علي معلول، مع الأهلي بان احرز هدف التعادل، وصنع هدف الفوز أمام الترجي.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلي والنجم يوم الجمعة المقبل في سوسة، في لقاء الذهاب للدور نصف النهائي، على أن يكون لقاء الإياب يوم 21 أكتوبر في ستاد برج العرب.

ويتدرب الأهلي حاليا في العاصمة التونسية، بعد أن قرر البدري البقاء في تونس، وعدم العودة إلى القاهرة قبل الانتهاء من مباراة نصف النهائي، على أن يتوجه إلى مدينة سوسة مساء الأربعاء، ليؤدي مرانا واحدا في ملعب المباراة.

وأوضح البدري أنه فضل البقاء في تونس للتأقلم على الأجواء بشكل كبير وتجنبا لإرهاق اللاعبين.

وأمس أدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الترجي، مرانا خفيفا من أجل التخلص من الإرهاق البدني، فيما كان المران كاملا وقويا لباقي اللاعبين في حديقة فندق الإقامة.

وطلب حسام البدري من طبيب الفريق خالد محمود، تجهيز المدافع الدولي سعد سمير لموقعة نصف النهائي بعد أن غاب اللاعب عن مباراة الترجي بسبب استمرار معاناته من آلام في العضلة الضامة.

وفي المساء عقد البدري محاضرة مع اللاعبين لتحليل أحداث لقاء الترجي، وشرح طريقة لعب النجم الساحلي، على ضوء متابعته لمباراة النجم وأهلي طرابلس.

وتعليقا على أداء ومستوى المهاجم المصري عمرو مرعي الذي احرز هدفي النجم في شباك أهلي طرابلس، قال البدري انه يعلم إمكانيات عمرو مرعي جيدا، وان دفاع الأهلي قادر على الحد من خطورته.

مرعي يتوعد الأهلي

أبدى المهاجم المصري عمرو مرعي سعادته الكبيرة بالمساهمة في تأهل فريقه النجم الساحلي التونسي، إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقي.

وقال مرعي: «سعيد جدا لأنني سجلت هدفين في مرمى أهلي طرابلس، أشكر الجماهير التي وقفت إلى جانبي، وأهديها الهدفين وبطاقة التأهل وإن شاء الله أهديهم أهدافا أخرى، وكل ما أتمناه هو أن يكون أول لقب لي مع النجم الساحلي، هو لقب دوري أبطال أفريقيا».

الزمالك يستعد لإنبي

عاد أمس لاعبو الزمالك إلى تدريباتهم بقيادة نيبوشا، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق عقب الفوز على المصري، وذلك استعدادا لمواجهة انبي، يوم الجمعة المقبل في الأسبوع الرابع من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ومع دخول الدوري المصري جولته الرابعة، يتردد بقوة أن المدير الفني لفريق انبي سيكون أول ضحايا هذا الموسم من المدربين، رغم أن مجلس إدارة انبي قد اجتمع لمناقشة وضع الفريق بعد بداية الدوري بشكل سلبي بالتعادل في الجولة الأولي مع سموحة ثم الخسارة في مباراتين متتاليتين أمام وادي دجلة وبتروجت على الترتيب بنتيجة 2 - 1 و2 - 0 في الجولتين الثانية والثالثة في مسابقة الدوري الممتاز، وقرر دعم طارق العشري المدير الفني الحالي في المواجهة المقبلة أمام الزمالك، أملا في تحسن شكل الفريق سواء على مستوى الأداء أو النتيجة، إلا أن كواليس المجلس تؤكد انه تم طرح البدائل المناسبة خلال الفترة لاختيار المدرب البديل للعشري بين إيهاب جلال المدير الفني السابق للمقاصة وشوقي غريب.