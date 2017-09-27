فاز الهلال السعودي على ضيفه بيرسيبوليس الايراني 4-0 امس على ستاد محمد بن زايد في ابوظبي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال آسيا لكرة القدم.

وسجل السوري عمر خريبين (31 و55 و89) وياسر الشهراني (41) الأهداف.

ولعب الهلال الشوط الثاني بعشرة افراد بعد طرد لاعب الوسط عبدالله عطيف لنيله بطاقتين صفراوين في غضون دقيقة واحدة (49).

وستسهل النتيجة الكبيرة مهمة الهلال في مباراة الإياب بعد ثلاثة اسابيع على مجمع السلطان قابوس في بوشر بسلطنة عمان.

ويلعب شنغهاي سيبغ الصيني اليوم في ذهاب نصف النهائي مع اوراوا ريد دايموند الياباني.

وتقام مباراتا الإياب في 17 و18 اكتوبر.