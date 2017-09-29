القاهرة - سامي عبدالفتاح

يستعد اليوم فريق النادي الزمالك لكرة القدم للقفز إلى قمة الترتيب في جدول الدوري المصري لكرة القدم، عندما يواجه فريق انبي ضمن الجولة الرابعة للمسابقة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الكويت، ويسبق هذا اللقاء مباراة الأسيوطي والاتحاد السكندري، ويدخل الزمالك مباراة اليوم ورصيده 7 نقاط، ولديه الفرصة الجيدة للفوز بالمباراة أمام فريق انبي المرتبك وليصل إلى النقطة العاشرة ويتصدر القمة منفردا بقيادة مدربه الجديد نيبوشا أمام انبي بقيادة طارق العشري، فهو في المركز 16 برصيد نقطة واحدة، ويواجه العشري خطر الإقالة إن لم يفز اليوم لسوء وضع الفريق، وهناك أكثر من مدرب في الانتظار في مقدمتهم مؤمن سليمان المدير الفني السابق للمقاصة.

وفي الجولة نفسها، حقق فريق الإنتاج الحربي فوزا سهلا على مضيفه الرجاء المطروحي بهدفين دون رد، على ملعب «المكس» بالإسكندرية في افتتاح الجولة، سجل ثنائية الإنتاج الحربي اللاعب عمر السعيد في الدقيقتين 50 و57 ليرتفع رصيد الفريق إلى 8 نقاط ويتصدر ترتيب الدوري مؤقتا بقيادة مديره الفني مختار مختار.

وواصل الرجاء مسلسل نتائجه الهزيلة بقيادة مديره الفني خالد القماش ليقبع في المركز الأخير مندون نقاط بعدما تلقى 3 هزائم وبعد المباراة قدم القماش استقالته من تدريب الفريق.

وخطف اللاعب عمر السعيد صاحب الـ 27 عاما الأضواء بعدما اعتلى صدارة هدافي مسابقة الدوري بتسجيله الهدف الخامس وتألقه بشكل لافت بعدما هز الشباك في جميع مباريات فريقه بالدوري حتى الآن.

الأهلي في سوسة

وفي مدينة سوسة التونسية، انتقل فريق الأهلي بتدريباته استعدادا للقاء الأحد المقبل، أمام النجم الساحلي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وجرت آخر التدريبات الفريق امس في العاصمة التونسية وكانت خلف الأبواب المغلقة، بحضور سفير مصر في تونس، نبيل حبشي، وكان كل اللاعبين في حالة طيبة ومعنويات مرتفعة.

وأوضح رئيس جمعية الصداقة المصرية - التونسية أنه بدأ التنسيق مع الجالية المصرية في سوسة، من أجل حضور المباراة ومؤازرة الأهلي، إلى جانب بدء طباعة اللافتات الخاصة بالمباراة، لتشجيع الفريق المصري، وإظهار العلاقة القوية بين البلدين والناديين، متمنيا لقاء يليق بالفريقين الكبيرين.

عثمان رئيساً للإسماعيلي

فاز إبراهيم عثمان بمنصب رئيس الإسماعيلي بالتزكية بعدما تم غلق باب الترشح، ولم يتقدم أي مرشح ضده ليكون قد ضمن رسميا الفوز بمنصب رئيس الدراويش في الدورة الجديدة.

كما فاز خالد فرو بمنصب نائب الرئيس بالتزكية، حيث لم يتقدم أمامه أي مرشح ليفوز أيضا برفقة إبراهيم عثمان.

وستشهد الانتخابات المقبلة منافسة على منصب أمين الصندوق، حيث تقدم له الثنائي محمد الكلية وخالد الطيب.