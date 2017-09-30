الرياض - خالد المصيبيح

تختتم اليوم لقاءات الجولة الخامسة من الدوري السعودي بثلاثة لقاءات بعد أن باتت النقطة تشكل أهميتها لجميع الفرق، فيستضيف الهلال الثاني اليوم القادسية العاشر ويبحث الهلال عن استعادة الصدارة التي فقدها مؤقتا وذهبت إلى الباطن بالرغم من أن مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز اكد انه سيشرك اليوم عددا كبيرا من اللاعبين البدلاء بهدف إراحة الأساسيين المرهقين من تعدد المشاركات وربما يبدو ذلك فرصة متاحة أمام القادسية لاستغلال ذلك وكان دياز قد عمد إلى ذلك في لقاء فريقه بأحد وخرج فائزا بصعوبة.

ويلتقي في جدة الأهلي الثالث مع الرائد الأخير وفيه يسعى الأهلي إلى مواصلة التقدم للمراكز المتقدمة بعد أن حقق في الجولة الماضية فوزا صعبا على الباطن في الوقت بدل الضائع بينما سيبحث الرائد عن الخروج من المركز الأخير الذي أحاط به كثيرا.

وفي لقاء ثالث، يلتقي الفيصلي بالاتفاق وهما يبحثان عن تعزيز موقفهما في جدول الترتيب خاصة الاتفاق الذي تراجع كثيرا بعد خسارتين متتاليتين من القادسية والشباب فيما يأمل أصحاب الأرض في الفوز والتقدم إلى مراكز المقدمة.

وكانت الجولة قد افتتحت بلقاء الباطن بالفتح في حفر الباطن وخرج فيها صاحب الأرض الباطن بنقطة بعد التعادل السلبي وكانت هذه النقطة كفيلة باستعادة الصدارة مؤقتا حتى نهاية لقاء الهلال امس وربما فقد المركز الثاني في حال فوز الأهلي ولم يقدم الفريقان أداء مقنعا وارتضيا بالتعادل السلبي الذي كان الأول في دوري هذا الموسم.

وفي بريدة، عاد الاتحاد للمنافسة على المراكز المتقدمة بعد أن كسب مستضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف واحد، وافتتح فهد الأنصاري الأهداف بعد براعته في تنفيذ خطأ من خارج منطقة الجزاء وأدرك التعاون التعادل مطلع الشوط الثاني عن طريق لاعبه عبدالمجيد السواط إلا أن مهاجم الاتحاد المصري محمود كهربا أعاد الكفة لفريقه بالهدف الثاني كاسبا التحدي مع مواطنه عصام الحضري حارس مرمى التعاون الذي أعلن تحديه له قبل اللقاء، وبرر مدرب التعاون البرتغالي غوميز أسباب الخسارة بنجاح لاعبي الاتحاد في الاستفادة من الهجمات المعاكسة، وشدد على أن فريقه أهدر عدة فرص كانت كفيلة بالخروج على أقل تقدير بالتعادل.