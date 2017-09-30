بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مشاريع كأس العالم 2022 مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني انفانتينو الذي يزور الدوحة، بحسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وأوردت الوكالة ان الأمير تميم استقبل انفانتينو مساء الخميس الماضي بمناسبة زيارته للبلاد، في لقاء تخلله استعراض علاقات التعاون القائمة بين دولة قطر والاتحاد الدولي وآفاق تعزيزها وتطويرها وعددا من الموضوعات المتعلقة باستضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022، وتطور العمل في مشاريع البنى التحتية ذات الصلة.

ولم تقدم الوكالة تفاصيل إضافية عن اللقاء أو جدول زيارة رئيس «فيفا».

وتخوض قطر في ورشة ضخمة استعدادا لاستضافة الحدث الكروي الأبرز عالميا، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وتشمل هذه الورشة إنشاء ملاعب وتأهيل أخرى، اضافة الى أعمال ضخمة على صعيد البنى التحتية.

وكان مسؤولون قطريون أفادوا في تصريحات سابقة، ان كلفة انشاء وتأهيل الملاعب المضيفة لكأس العالم ستقارب 10 مليارات دولار.

وكان وزير المالية القطري علي العمادي أفاد في فبراير الماضي بأن بلاده تنفق أسبوعيا 500 مليون دولار في بناء البنية التحتية لكأس العالم، وان هذه النفقات ستستمر حتى العام 2021.

ومن المقرر ان تقام كأس العالم على 8 ملاعب في قطر، علما ان هذا العدد قد يرتفع الى 9.

ويتوقع ان يتخذ «فيفا» قرارا نهائيا بشأن عدد الملاعب خلال هذه السنة.