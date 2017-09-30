القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

أكد مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي المصري، سمير عدلي، أنه طلب من مسؤولي النجم الساحلي التونسي، تخصيص مدرج كامل لجماهير «الأحمر»، خلال مباراة الفريقين غدا ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويحتضن ستاد سوسة في الثامنة والنصف مساء الغد بتوقيت الكويت، المباراة المرتقبة بين الفريقين، وهي المواجهة الاهلاوية التونسية الثانية خلال اسبوع واحد، حيث تغلب الاهلي على الترجي في الدور ربع النهائي، ليستمر في تونس استعدادا للنجم.

وانضم لبعثة الاهلي رئيس النادي محمود طاهر أمس، ليكون مع لاعبيه في هذه المهمة، وسيلتقي الفريقان مجددا يوم 21 اكتوبر المقبل في جولة الإياب بستاد برج العرب.

وأدى بالأمس فريق الأهلي مرانه الرئيسي بمدينة سوسة ووضع المدير الفني حسام البدري العديد من الخطط الفنية التي ينوي تطبيقها في لقاء سوسة المرتقب.

سموحة يهزم دجلة

وفي سباق الدوري المصري، فاز سموحة على حساب مضيفه وادي دجلة 1-0 في الجولة الرابعة.

وسجل هدف سموحة، إسلام سري في الدقيقة 88 من عمر المباراة، التي شهدت مشاركته كبديل بعد مرور 70 دقيقة.

ولم تفلح تغييرات المدير الفني لوادي دجلة أحمد حسام «ميدو» في صناعة الفارق.

ورفع سموحة رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع بقيادة مديره الفني فرانز ستراكا، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.

كما افاق المصري البورسعيدي، بعد خسارته امام الزمالك بفوز ساحق على مضيفه طلائع الجيش 4-0.

ورفع المصري رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الطلائع عند 5 نقاط في المركز السابع.

وقلب المقاولون العرب الطاولة على مضيفه النصر، وحصد فوزا مثيرا في الوقت القاتل، بنتيجة 2-1.

تقدم النصر بهدف إسلام عيسى في الدقيقة 4، وتعادل محمد فاروق لذئاب الجبل، في الدقيقة 83، ثم أحرز إسماعيل يورنجو هدف الفوز بنيران صديقة في شباك النصر، في الدقيقة 92، بعد أن حول تمريرة فاروق العرضية في مرمى فريقه، وتعرض حسن الشامي، ظهير أيسر المقاولون، للطرد في الدقيقة 87.

ورفع المقاولون بذلك رصيده إلى 10 نقاط، ليعتلي صدارة ترتيب الدوري من جديد، بينما تجمد رصيد النصر عند نقطتين، في المركز الثالث عشر.

وفي اول تغيير للاجهزة الفنية تسلم عماد النحاس، تدريب الرجاء الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز خلفا لخالد القماش، الذي أصبح أول مدرب يترك منصبه هذا الموسم بعد الفشل في الحصول على أي نقطة في 3 مباريات.