القاهرة - سامي عبد الفتاح

يخوض الاهلي المصري مواجهة قوية عندما يلتقي مع مستضيفه النجم الساحلي التونسي مساء اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال افريقيا لكرة القدم على ملعب سوسة قبل أن يلتقيا يوم 21 الجاري في الإسكندرية بلقاء الإياب.

وأبدى مدرب النجم الساحلي، الفرنسي هيبار فيلود، ثقة كبيرة في قدرة فريقه على تخطي عقبة الأهلي.

وقال فيلود: الأهلي منافس كبير أثبت قدرته على التألق في تونس بعدما أطاح بالترجي، لكن ذلك لن يتكرر أمامنا.

وأضاف المدرب الفرنسي: شاهدت مباراة الأهلي والترجي جيدا، لكن لايهمني تفاصيل المنافس بقدر ما يهمني اللعب على نقاط قوة فريقي.

وفي المباراة الأخرى ضمن نصف نهائي البطولة القارية، خيم التعادل السلبي على مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري وضيفه الوداد البيضاوي المغربي.

ولم ترتق المباراة الى مستوى مباريات نصف النهائي، إذ لم تشهد فرصا بالغة الخطورة للطرفين طوال الشوطين.

وتقام مباراة الإياب في 21 الجاري على ارض الوداد.

ويلتقي الفائز مع المتأهل من نصف النهائي الثاني بين الاهلي المصري حامل اللقب 8 مرات (رقم قياسي) والنجم الساحلي التونسي بطل 2007.

تعثر الزمالك

على صعيد آخر، رفض الزمالك اغتنام الفرصة لاعتلاء قمة الدوري المصري لكرة القدم في جولته الرابعة، وقبل التوقف الطويل نسبيا استعدادا لمباراة المنتخب مع الكونغو وفي ظل غياب الاهلي، حيث اكتفى الزمالك بنقطة التعادل السلبي أمام انبي في ختام الجولة الرابعة، كما أهدر مهاجمه باسم مرسي ضربة جزاء في الشوط الثاني، فيما أنقذ الشناوي حارس الزمالك فريقه من السقوط في فخ الهزيمة بتصديه لفرصة كبيرة لإنبي في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد إنبي إلى نقطتين في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب، واعتلى فريق المقاولون العرب قمة الترتيب برصيد 10 نقاط ويليه المصري في المركز الثاني بفارق نقطة، ثم الزمالك والانتاج وسموحة برصيد 8 نقاط.

وبعد المباراة، قال المدير الفني للزمالك، المونتنيغري نيبوشا، ان فريقه أضاع الفوز بإهدار العديد من الفرص، وكان يستطيع أن يدرك الفوز في أكثر من كرة أخرى، وان ضربة الجزاء التي أضاعها مرسي كان من الممكن أن تغير سير المباراة.

وأكد المدير الفني لفريق إنبي طارق العشري أنه لجأ للعب بأسلوب دفاعي أمام الزمالك، في ظل الكبوة التي يمر بها الفريق، مضيفا: إنبي أهدر فرصتين لتحقيق الفوز في المباراة، وعلى الجانب الآخر لم يشهد اللقاء هجمات خطيرة للزمالك، سوى ضربة الجزاء، وكرة للمدافع محمود علاء.

وأشاد المدير الفني لإنبي بحارس مرمى الفريق علي لطفي الذي تألق وتصدى لركلة جزاء في المباراة، مؤكدا أنه يسير بشكل جيد في المباريات.

وواصل العشري تصريحاته بالتأكيد على أن الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها الفريق في الفترة الماضية كانت بسبب عدم ثبات التشكيل في ظل الإصابات التي يعاني منها الفريق.

وفي مباراة أخرى حقق الاتحاد السكندري فوزا ثمينا على حساب ضيفه الأسيوطي سبورت 2-0.

ورفع الاتحاد رصيده بقيادة مديره الفني هاني رمزي إلى 6 نقاط في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الأسيوطي بقيادة مديره الفني علي ماهر عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.