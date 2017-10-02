انتقد رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين «الظلم» الذي تعرض له نادي الفيصلي على خلفية العقوبات التي فرضت عليه في أعقاب الإشكالات التي شهدتها مباراته مع الترجي التونسي في نهائي البطولة العربية للأندية.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم فرض في أغسطس عقوبات بحق الفيصلي شملت غرامة مالية قدرها 200 ألف دولار وإيقاف مسؤولين ولاعبين، على خلفية إشكالات وتعد على الحكم في المباراة التي فاز بها النادي التونسي 3-2 بعد التمديد. واستأنف النادي الأردني العقوبات، دون تلقي رد بهذا الشأن بعد.

وقال في بيان ان البطولة «شكلت عودة واثقة وطموحة للبطولات العربية، وفيها قدم فريق النادي الفيصلي الصورة الراقية للاداء الراقي التي توجت بتأهله عن جدارة للمباراة النهائية التي شهدت للأسف أحداثا خارجة عن النص نرفضها جملة وتفصيلا».

وأضاف «وعند الحديث عن تلك الأحداث التي نرفضها ولا نقبل بها فإننا نشعر بحجم الظلم الذي تعرض له فريق الفيصلي في البطولة، بدءا من تغيير نظام القرعة في الدور قبل النهائي وصولا الى الأخطاء غير المقبولة في المباراة النهائية»، متابعا «في الوقت الذي نرفض ما اتبع ذلك من احداث مؤسفة، فإننا نستغرب سرعة إصدار قرار العقوبات من جهة والتأخر في الرد على الاستئناف من جهة أخرى».