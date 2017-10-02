تعادل طنطا مع بتروجيت وخسارة مصر المقاصة أمام مضيفه الداخلية

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

وافق اتحاد الكرة المصري، من حيث المبدأ، برئاسة هاني أبو ريدة، على طلب الاتحاد الإماراتي بتنظيم مباراة ودية في شهر نوفمبر بين مصر والإمارات في إطار استعدادات المنتخب المصري للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019، بجانب مباراة غانا في الجولة السادسة والأخيرة بتصفيات مونديال روسيا 2018.

ووعد الاتحاد الإماراتي نظيره المصري بإقامة حفل للفراعنة بهذه المناسبة، وتكريم اللاعبين والجهاز الفني بالشكل اللائق، مع إقامة حفل غنائي على هامش الاحتفالية، بحضور بعض الفنانين من البلدين الشقيقين. وربط مسؤولو الاتحاد المصري الموافقة الرسمية على طلب الاتحاد الإماراتي بضمان صعود الفراعنة لكأس العالم 2018 في روسيا بعد مباراة الكونغو المقبلة، أما في حالة تأخر الحسم سيتم تأجيل هذا اللقاء الى حين الحسم، وحتى يكون المنتخب في حالة تحفز وتمسك بأمل التأهل للمونديال.

ويلتقي الفراعنة مع الكونغو يوم 8 الجاري في الجولة الخامسة للتصفيات، بينما يلاقي غانا في نوفمبر المقبل بالمرحلة الأخيرة.

وفي حالة إقامة المباراة، ستشهد حفل تكريم كبير للفراعنة بمناسبة التأهل للمونديال لأول مرة منذ 28 عاما، حيث كانت آخر مرة تأهل فيها الفراعنة للمونديال عام 1990 في إيطاليا. وتوقفت مسابقة الدوري المصري بسبب معسكر المنتخب المصري في برج العرب استعدادا لمباراة الكونغو، حيث يبدأ توافد اللاعبين المحترفين خلال اليومين المقبلين، حيث اختار كوبر 15 لاعبا محترفا بالإضافة الى 12 لاعبا محليا.

وفي ختام الجولة الرابعة، تلقى فريق مصر المقاصة هزيمة جديدة على يد مضيفه الداخلية بهدفين مقابل هدف، ليستمر انهيار المقاصة بقيادة مؤمن سليمان، بعد رحيل إيهاب جلال، وقد ترددت أبناء قوية عن رحيل سليمان ايضا.

تقدم الداخلية بهدف في الدقيقة 45 من ضربة جزاء سجلها محمد شعبان «زيكا»، وسط اعتراضات من لاعبي المقاصة على الحكم جهاد جريشة، وأضاف الداخلية الهدف الثاني بنيران صديقة، بعدما هز أحمد محسن شباك فريقه المقاصة في الدقيقة 53.

واكتفى المقاصة بهدف من تسديدة صاروخية عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 81، فيما حرمت العارضة المهاجم الغاني جون أنطوي من التسجيل في اللحظات الأخيرة.

وحصد المقاصة نقطة واحدة من 3 مباريات، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي، ويحتل حاليا المركز قبل الأخير في جدول الترتيب وبعد أن ختم الموسم الماضي في مركز الوصيف ويستعد للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

وارتفع رصيد الداخلية، بقيادة مديره الفني علاء عبدالعال، إلى 4 نقاط، في المركز الثاني عشر.

ومع التوقف الأول لمسابقة الدوري المصري، يتصدر فريق المقاولون الترتيب برصيد 10 نقاط يليه المصري في المركز الثاني برصيد 9 نقاط ثم الزمالك والانتاج الحربي وسموحة برصيد 8 نقاط، فالاسماعيلي برصيد 6 نقاط وله مباراة مؤجلة مع الأهلي، فيما يحتل الأهلي، حامل اللقب، المركز الـ 16 لكنه لعب مباراة واحدة وله ثلاث مباريات مؤجلة بسبب ارتباطاته الأفريقية.