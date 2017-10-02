الرياض - خالد المصيبيح

يدخل المنتخب السعودي اليوم معسكرا اعداديا في الرياض لمدة 11 يوما تحت اشراف مدربه الجديد الارجنتيني ادغارد باوزا وضمت القائمة 34 لاعبا معظمهم ممن شاركوا في التصفيات الأولية والنهائية.

وسيلعب المنتخب السعودي لقاءين اعداديين، الاول منهما يوم 7 أكتوبر الجاري امام منتخب جامايكا والآخر في العاشر من اكتوبر امام منتخب غانا وفضل الأرجنتيني باوزا إقامة معسكر منفصل لعدد من اللاعبين مواليد المملكة والذين بلغ عددهم 11 لاعبا من اجل اختيار من يستحق منهم الانضمام لقائمة الأخضر.

من جهة اخرى، اختتمت الجولة الخامسة من الدوري السعودي بثلاثة لقاءات اعتلى فيها الهلال صدارة الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه بعد فوزه الاخير والصعب على القادسية بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل للهلال البرازيليان ادواردو وريفاس على مدار الشوطين فيما سجل للقادسية ايضا البرازيلي التون خوزيه ورفع الهلال رصيده الى 13 نقطة والقادسية ظل على نقاطه السبع السابقة.

وتقدم الأهلي الى المركز الثاني بفارق الاهداف عن الباطن الثالث بعد ان اتخم مرمى الرائد بخماسية مقابل ثلاثة للرائد. وتناوب لاعبو الاهلي على التسجيل وهم البرازيلي سوزا والسومة هدفين احدهما من ضربة جزاء وصالح العمري وحسين مقهوي فيما سجل للرائد صقر عطيف هدفين احدهما من ضربة جزاء وشيكابالا.

وظل الرائد آخر الترتيب بنقطة واحدة، حيث أقالت إدارته مدرب الفريق الجزائري توفيق روابح من منصبه بعد تردي النتائج.

وبات بن روابح المدرب الثالث الذي يقال منذ بداية الموسم بعد سامي الجابر في الشباب والبرازيلي غوميز في النصر.

وفي المجمعة، تقدم الفيصلي الى المركز الرابع بعد ان حقق فوزا قويا على الاتفاق بثلاثيه دون مقابل رفعت رصيده الى 10 نقاط متساويا مع الاهلي والباطن ومتخلفا بفارق الأهداف.

وسجل للفيصلي منصور حمزي وعمر عبدالعزيز وإسلام سراج فيما تلقى الاتفاق الخسارة الثالثة على التوالي والتي وضعته في المركز الـ 12.