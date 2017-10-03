بيروت - ناجي شربل

على وقع انقسام يسود اروقة القلعة الصفراء في المنارة، في ظل اصرار غالبية اعضاء الجمعية العمومية للنادي الرياضي بيروت على الاطاحة بالرئيس التاريخي للنادي م.هشام الجارودي من منصبه ورفض مطالبته بالعودة عن استقالته، حقق النادي الرياضي لقب بطولة آسيا للأندية لكرة السلة للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على بطل آسيا والصين الموسم الماضي تشاينا كاشغار الصيني بفارق 29 نقطة 88-59 (الاشواط 21-13، 46-26، 67-37، 88-59) في المباراة النهائية التي اجريت بينهما في مدينة تشانزو الصينية.

وثأر الرياضي لهزيمته في نهائي الموسم الماضي أمام الفريق الصيني نفسه.

وكان الرياضي اللبناني احرز بطولة آسيا للمرة الاولى عام 2011 بفوزه في النهائي على مهرام الإيراني بفارق 7 نقاط 89-82، علما انه حل ثالثا في نسخة 1998.

وفي طريقه لتحقيق لقبه الثاني تمكن الرياضي بيروت من تحقيق 6 انتصارات متتالية. وهذا اللقب الآسيوي هو الخامس للبنان، بعدما نجح الحكمة في الفوز به اعوام 1999 و2000 في بيروت و2004 في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة. في حين الرياضي اكمل المشوار عامي 2011، و2017.

وكان «الرجل القوي» في النادي الرياضي جودت شاكر، استبق فوز النادي باللقب القاري بتقديم استقالة معللة من سبعة من اعضاء اللجنة الادارية للإطاحة بجارودي.

وقال لـ «الأنباء» ان المرحلة المقبلة من تاريخ النادي ستشهد خروج «جارودي الابن» (تمام) وأمين السر مازن طبارة من اللجنة الادارية للنادي.

ورفض الكشف عن اسم الرئيس العتيد للنادي، تاركا الامر للرئيس سعد الحريري.

في حين رجحت مصادر اسناد منصب الرئاسة للنائب السابق محمد الامين عيتاني او نجله، على ان يتولى شاكر منصب نائب الرئيس.

وفي المقابل، جدد الجارودي لـ «الأنباء» انتظاره لقاء الرئيس سعد الحريري لتأكيد رغبته في الابتعاد عن شؤون النادي.