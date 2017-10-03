لمواجهة الكونغو في برج العرب في تصفيات مونديال روسيا 2018

القاهرة - سامي عبدالفتاح

استجابت وزارة الداخلية المصرية على طلب ادارة النادي الأهلي لحشد جماهيره في مساندة الفريق خلال لقاء الإياب الفاصل والحاسم مع النجم الساحلي في الدور نصف النهائي، لبطولة الأندية الأفريقية الأبطال، والمقرر له يوم 22 اكتوبر المقبل، بالسماح بحضور 60 الف مشجع اهلاوي في ستاد برج العرب في هذا اليوم لمساندة الفريق الذي يحتاج الى الفوز بهدف واحد على الأقل ليتأهل الى نهائي البطولة الأفريقية.. وذلك بعد ان تخلى التوفيق عن الأهلي في مباراة الذهاب في سوسة، فخسر 1-2، وكان في مقدور لاعبيه تحقيق نتيجة افضل.

أحرز ثنائية النجم الساحلي علية البريقي ومحمد أمين بن عمر في الدقيقتين 16و73، بينما سجل صالح جمعة هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 67.

وتعد النتيجة إيجابية للفريق التونسي إلا أنها غير مطمئنة في انتظار الفصل الثاني من المواجهة الذي سيدور في برج العرب، كما انها ايجابية للأهلى الذي يحتاج الى الفوز بهدف وحيد، بشرط تفادي هز شباكه بأي هدف تونسي.

وفى سبيل هذا الحشد الجماهيري لفريق الأهلي، قال ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري، انه حصل على موافقة امنية شفهية بزيادة الحضور الجماهيري في لقاء الإياب الى 60 الفا، والمقرر له يوم 22 أكتوبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

استعدادات المنتخب

قرر هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري ضم كل من مؤمن زكريا (الأهلي) ومحمد فتحي (الإسماعيلي) وحسام حسن (سموحة) إلى صفوف المنتخب خلال معسكره الذي ينطلق اليوم استعدادا لمباراة الكونغو يوم الأحد المقبل في تصفيات كأس العالم.

وتلقى منتخب مصر مفاجأة غير سارة بعد نهاية لقاء الأهلي ومضيفه النجم الساحلي التونسي حيث تعرض صانع العاب المنتخب والأهلى عبدالله السعيد لتمزق في العضلة الخلفية، أبعده عن مهمة المنتخب المقبلة امام الكونغو، ومثله المهاجم محمود كهربا لاعب أهلي جدة.

وبالأمس عقد هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب، مؤتمرا صحافيا بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، للحديث عن الترتيبات والاستعدادات لمباراة الكونغو، على أن تتوجه بعده مباشرة حافلة الفراعنة إلى مدينة برج العرب بالإسكندرية.

ويدخل المنتخب الوطني الأول بقيادة هيكتور كوبر، معسكرا مغلقا، في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمباراته المهمة أمام الكونغو.ويتصدر المنتخب الوطني مجموعته برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن أوغندا الوصيف بـ7 نقاط، ويحتاج الفراعنة للفوز على الكونغو بأي نتيجة، وتعادل أوغندا أو خسارتها أمام غانا ضمن منافسات نفس الجولة، من أجل انتزاع بطاقة التأهل رسميا للمونديال.

وتضم قائمة المنتخب الوطني بعد استبعاد عبدالله السعيد وكهربا اللاعبين:«أحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور وصالح جمعة ورامي ربيعة وسعد سمير (الأهلي)، وأحمد الشناوي وطارق حامد وعلي جبر (الزمالك)، بجانب 15 لاعبا محترفا هم عصام الحضري ومصطفى فتحي من «التعاون السعودي» ومحمد عبدالشافى «أهلي السعودية» وأحمد حجازي «ويست بروميتش الإنجليزي»، ومحمد النني «أرسنال الإنجليزي»، ومحمد صلاح «ليفربول الإنجليزي» وعمر جابر «بازل السويسري» وأحمد كوكا «سبورتنغ براغا البرتغالي» وكريم حافظ «لانس الفرنسي» ومحمود تريزيجيه «قاسم باشا التركي»، ورمضان صبحى «ستوك سيتي» وسام مرسي «ويجان إنجلترا»، وأحمد المحمدي «أستون فيلا» وعمرو جمال «بيدفيست الجنوب أفريقي».

وتلقى اتحاد الكرة إخطارا من الكونغو بأن البعثة التي ستحضر إلى برج العرب في الإسكندرية يوم 7 أكتوبر الجاري سيكون عددها 42 فردا، استعدادا لمواجهة منتخب مصر في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم.

البدري متفائل.. وفيلود يخشى الإياب

أكد حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي، أن فريقه قادر على العودة في مباراة الإياب أمام النجم الساحلي، مشيرا إلى أن كتيبة القلعة الحمراء ستدافع عن التأهل للنهائي بكل قوة، مضيفا أن الهدف الذي أحرزه صالح جمعة في شباك النجم الساحلي سيكون عاملا مساعدا في تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتابع: قبلنا الهدف الأول بسبب عدم تركيز اللاعبين الذين كانوا ينتظرون أن يعيد المنافس لهم الكرة، كما جرت العادة، ولكن لم يحدث ذلك للأسف.

وأوضح البدري، أن النجم الساحلي وصل إلى مرمى شريف إكرامي قليلا، وتمكن من استغلال أخطاء الأهلي لإحراز هدفين

فيما اكد الفرنسي هوبير فيلود، المدير الفني للنجم الساحلي التونسي، على صعوبة لقاء الإياب قبل نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، رغم فوز جوهرة الساحل 2-1 في لقاء الذهاب.

وأضاف الفرنسي أن «الأهلي فريق كبير، ومواجهته والفوز عليه بمنزلة إشادة بكل لاعب شارك في المباراة من النجم.. أعتبر النتيجة إيجابية، رغم أن الفارق غير مطمئن».

الأهلي لا يفوز في سوسة

خلال 6 زيارات في ملعب سوسة الاولمبي، لم يتذوق الفريق الأحمر طعم الانتصار، فالأهلي ذهب إلى سوسة في دور المجموعات للبطولة العربية 2003 وتعادل مع النجم الساحلي بدون أهداف ثم تعادلا في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2005، وبنفس النتيجة انتهى لقاء ذهاب نهائي دوري الأبطال، وتعادل الأهلي مع النجم الساحلي بهدف لكل منهما بدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية 2014، ثم خسر الفريق المصري بهدف نظيف في دور المجموعات بالكونفيدرالية 2015 ثم خسر ذهاب دور الأربعة بدوري الأبطال بنتيجة 2-1 مؤخرا.