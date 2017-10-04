أسامة المنصور

تتجه الأنظار ظهر اليوم نحو مدينة فاس المغربية، موعد انطلاق رالي المغرب الصحراوي في مرحلة استعراضية،

ويشكل رالي المغرب الجولة العاشرة وما قبل الأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية 2017، حيث تستمر مجريات الرالي حتى العاشر من هذا الشهر موعدا لنهاية أحداث الرالي في مدينة «إرفود» وتشير التوقعات الى أن الجولة الحاسمة ستشهد مزيدا من المنافسة على صعيد متصدر الترتيب العام البطل القطري ناصر العطية بـ 240 نقطة، ويليه الپولندي ياكوب بـ 159، أي بفارق 81 نقطة عن العطية، الذي يستعين بخبرة الملاح الفرنسي ماثيو بوميل لتحقيق فوزه الرابع على الرمال المغربية، وهو واثق من هذه الخبرة على اعتبار أنهم حققوا 7 انتصارات في هذا الموسم.

وفي اتصال أجرته «الأنباء» مع متصدر البطولة القطري ناصر بن صالح العطية قال فيه: بداية أشكركم على هذا الاهتمام وهو أمر ليس بغريب على جريدتكم المتميزة، وكذلك أوجه شكري الخاص للإعلام الكويتي، واليوم حقيقة سعيد جدا بالتواصل مع جمهوري في الكويت الشقيقة، وأتمنى أن أراهم في أقرب وقت، وفيما يخص ظروف المنافسة اليوم بكل تأكيد لن تكون سهلة، وهذا الشعور لم يأت من فراغ بل من المعطيات التي دائما ما تأتي في طبيعة كل منافسة، فنحن نقوم بوضع إستراتيجية واضحة المعالم، مبنية على احترام كل المنافسين، ناهيك عن بعض الأمور الفنية التي عادة ما يتم الاتفاق عليها مسبقا سواء على صعيد الملاح الذي يجلس بجانبي وهو الفرنسي «ماثيو بوميل» والذي حقيقة أثق في قدراته الى جانب إدارة الفريق «أوفر درايف» وهو فريق محترف وقادر على المنافسة بقوة.

وأفاد العطية بأن رالي المغرب الصحراوي صعب وشاق وتكمن الصعوبة في طبيعة جغرافيته، ويجب أن تكون الخطة مدروسة تماما في كيفية التعامل معها، على اعتبار أن المنافسة طويلة وشاقة وتحتاج الى تكاتف الجميع من أجل الوصول الى نقطة النهاية وبنتيجة توازي ذلك الجهد، وهذا بكل تأكيد سيكون نصب أعيننا.