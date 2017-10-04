بيروت - ناجي شربل

حسم الانصار مباراة القمة التقليدية وغريمه النجمة بخماسية تاريخية ٥-١ (الشوط الاول ٣-١)، في المباراة التي أجريت بينهما على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت، في ختام المرحلة الثالثة من الدوري العام اللبناني.

وتوج المهاجم السنغالي الحاج مالك نجما للمباراة بتسجيله اربع اهداف «سوبر هاتريك» للفريق الاخضر، بعدما كان خالد تكه جي افتتح التسجيل للأنصار في مرمى فريقه السابق بكرة سددها على الطاير من داخل المنطقة، اثر اخفاق السوري عبد الرزاق الحسين في قطعها.

وارتكب حارس النجمة ومنتخب لبنان عباس حسن خطأين قاتلين منحا الحاج مالك هدفين اثر عدم نجاحه في تشتيت كرتين اعادهما اليه المدافع المصري محمود فتح الله الذي سجل هدف رد الاعتبار للنجمة بكرة رأسية. كما تألق حارس الانصار ربيع الكاخي في الذود عن مرماه امام فريقه السابق حارما النجمة العودة الى اجواء اللعبة.

ولم تخرج نهاية المباراة عما تشهده عادة مباريات الديربي، اذ حطم جمهور النجمة الكراسي البلاستيك في المدرجات وقذفها الى ارض الملعب، ما ادى الى اصابات لأشخاص عدة عرف منهم عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم موسى مكي، الذي احتاج الى اربع غرز في رأسه بعد نقله الى مستشفى الزهراء قرب طريق المطار.

وبذلك حقق الأنصار فوزه الـ ٤١ على النجمة في ١١٦ مباراة بينهما، والـ٢٠ في الدوري في ٦٦ مباراة.

وابتعد الأنصار في صدارة الدوري برصيد سبع نقاط، بفوزين وتعادل. فيما مني النجمة بخسارته الأولى بعد تعادل وفوز.

من جهة أخرى، أخفق العهد حامل اللقب في تحقيق فوز أول هذا الموسم، اذ تعادل مع الإخاء الاهلي عاليه ١-١. ونفى رئيسه تميم سليمان ما أشيع عن نيته التخلي عن مدرب الفريق موسى حجيج.