أعلن نادي الشباب السعودي لكرة القدم تعيين الأوروغوياني خوسيه دانيال كارينيو مدربا بعد نحو أسبوعين على إنهاء التعاقد مع المدرب والنجم السعودي السابق سامي الجابر بسبب نتائج متواضعة.

وعقد النادي مؤتمرا صحافيا للاعلان عن تعيين المدرب البالغ من العمر 54 عاما، ليخوض تجربته الثانية في السعودية، بعدما قاد النصر عام 2014 للقبي الدوري وكأس ولي العهد.

وقال المدرب الجديد بحسبما نقل عنه حساب النادي على موقع «تويتر»: «سأبدأ مرحلة جديدة في مسيرتي التدريبية، وأتمنى ان أقدم مع الشباب كل ما أملك»، مضيفا «الآن أنا في ناد كبير ويحتاج مني أيضا عملا كبيرا، فأنا لدي أهداف كبيرة سأعمل على تحقيقها».

وتابع «الإدارة شرحت لي وضع النادي، وسيكون هناك الكثير من التغييرات الإيجابية في المستقبل»، مؤكدا احترامه للجابر «كشخص وكمدرب، وسأستفيد من كل الأشياء الإيجابية التي عملها».

وفي المؤتمر نفسه، أوضح الأمين العام للنادي أحمد العقيل ان عقد كارينيو يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، مع امكان التجديد لموسم.

وشدد على ان المدرب هو «الأفضل للفريق في هذه المرحلة»، متمنيا ان «يعود الشباب الى وضعه الطبيعي».

ونشر النادي صورا لخوض لاعبيه تدريبهم الأول بإشراف المدرب الذي سبق له خوض تجارب عدة في بلاده، اضافة الى تدريب ناديي العربي وقطر الرياضي القطريين.

وكان الشباب أعلن منتصف سبتمبر إنهاء تعاقده مع الجابر الذي تولى الاشراف عليه مطلع الموسم الماضي بعقد لثلاث سنوات، الا ان اللاعب الدولي السابق فشل في تحقيق النتائج المرجوة من الفريق، اذ احتل المركز السادس في الدوري المحلي الموسم الماضي.

ويحتل الشباب حاليا المركز التاسع في ترتيب الدوري، مع ست نقاط من خمس مباريات، من فوزين وثلاث خسارات.