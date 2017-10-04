أسامة المنصور

تعود تركيا مجددا إلى بطولة العالم للراليات من خلال بوابة مدينة موجلا التركية التي ستشهد هذه العودة بعد فترة غياب استمرت لأكثر من 6 سنوات متتالية، ومما لا شك فيه أن هدير المحركات سيكون أحد الأسباب التي ستزيد من فرص نجاح هذا الرالي، إلى جانب مستوى التنظيم الذي يتمتع به الاتحاد التركي للسيارات، على اعتبار أن بلاد الأناضول ستنظم هناك بطولتين منفصلتين من حيث النتائج.

فالبداية مع البطولة الأوروبية للراليات ERC التي لا تقل أهمية من حيث حجم المنافسة، وكذلك الحضور الجماهيري وهذه الجولة من البطولة الأوروبية للراليات ستنطلق أحداثها من مدينة مارماريز التركية، وستكون عوضا عن رالي پولندا الذي سجل غيابا في هذا الموسم لأسباب متعددة.

وفيما يتعلق ببطولة العالم للراليات WRC، فالجديد في الأمر هو عودة بلاد الأناضول إلى رزنامة البطولة، وهذه العودة ستكون رسمية من خلال موسم 2018، حيث سيكون رالي تركيا العالمي، إن صح التعبير، الجولة العاشرة من عمر البطولة، إن لم يطر أي تغيير من قبل المنظمين، على أساس أن هناك رالي المكسيك، الأرجنتين، البرتغال وإيطاليا، ومازال العمل جاريا حول إيجاد اتفاقيات مع شركات راعية لها، فقادم الأيام كفيل بأن يثبت تلك المواعيد، وذلك حسب ما خرج به الاجتماع الأخير للاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الذي عقد في العاصمة الفرنسية (باريس) أواخر الشهر الماضي.

أول سباق دولي في السياق ذاته، فان بلاد الاناضول نظمت أول سباق دولي لها عام 1972 ما أسهم في دعم فكرة تنظيم إحدى جولات بطولة العالم للراليات التي ظهرت في عام 1999 ومن ثم تبلورت هذه الفكرة عندما استضافت جولات بطولة العالم للراليات في عام 2003 واستمرت تركيا في التنظيم لمدة ست سنوات من خلال مدينتي «أنتاليا واسطنبول»، وعليه فإن تركيا تمتلك اليوم قاعدة صلبة نبني من خلالها أي نجاح، وهذا ما يؤكد مجددا أن رالي تركيا العالمي سيُكتب له النجاح حتى قبل عودته في 2018 في ظل المعطيات المتاحة، حيث إن الاتحاد التركي للسيارات برئاسة سيركان يازك يتمتع بخبرة لا بأس بها، كونه قد شارك في أحداث سابقة عليه، فهو مدرك تماما حجم ما يحتاج اليه رالي عالمي للوصول إلى المعنى الحقيقي للنجاح، كما أن هذا النوع من الأحداث الرياضية يعتبر أحد أعمدة السياحة الرياضية، التي تسعى اليه بعض الدول عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصولا إلى القارة الأوروبية.

مونتي كارلوجدير بالذكر أن رزنامة بطولة العالم للراليات تنطلق برالي مونتي كارلو قبل الانتقال إلى الرالي الثلجي في السويد، وعليه فإن موسم 2018 سيكون صعبا للغاية ولا يمكن التكهن بنتائجه، وذلك قياسا بحجم التنوع الجغرافي في كل رالي، وجاء التغيير في موسم 2018 من خلال تبديل بين مواعيد رالي بريطانيا وإسبانيا، إذ ستقام جولة بريطانيا قبل إسبانيا، كما ترتبط إقامة راليات المكسيك، الأرجنتين، البرتغال وإيطاليا بإيجاد اتفاقيات مع الشركات الراعية لها.

الرزنامة لموسم 2018 المؤقتة

28 يناير رالي مونتي كارلو

18 فبراير- رالي السويد

11 مارس- رالي المكسيك

8 أبريل- رالي كورسيكا

29 أبريل- رالي الأرجنتين

20 مايو- رالي البرتغال

10 يونيو- رالي إيطاليا

29 يوليو- رالي فنلندا

19 أغسطس- رالي ألمانيا

16 سبتمبر- رالي تركيا

7 أكتوبر- رالي بريطانيا

18 نوفمبر- رالي أستراليا