القاهرة- سامي عبد الفتاح

اكتملت امس صفوف المنتخب الوطني بانضمام محمد صلاح المحترف في ليفربول، استعدادا لمباراة الكونغو المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

كما انضم لاعبو الأهلي أيضا إلى معسكر الفراعنة المقام باستاد برج العرب عقب وصولهم من تونس عقب خوض مباراة الذهاب أمام النجم الساحلي في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال الأفريقي.

وبالأمس أدى منتخب مصر الأول المران بقيادة كوبر على الملعب الرئيسي ببرج العرب.

واكتفى الجهاز الفني بإجراء تدريبات فك عضلات للاعبي الأهلي المقرر انضمامهم للمعسكر عقب خوض مباراة النجم في الدور قبل النهائي لدوري أبطال افريقيا.

وتحتل مصر، صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، وتتقدم بنقطتين على أوغندا، فيما تحتل غانا، المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وأخيرا يأتي منتخب الكونغو في قاع الترتيب بنقطة وحيدة.

واختار كوبر 25 لاعبا لمباراة الكونغو هم: أحمد فتحي وشريف اكرامي ومؤمن زكريا وحسام عاشور وصالح جمعة ورامي ربيعة وسعد سمير (الأهلي)، وأحمد الشناوي وطارق حامد وعلي جبر (الزمالك) وحسام حسن (سموحة) ومحمد فتحي (الإسماعيلي)، بجانب 14 لاعبا محترفا هم: عصام الحضري ومصطفى فتحي من (التعاون السعودي)ومحمد عبدالشافي «أهلي السعودية» وأحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) وعمر جابر (بازل السويسري) وأحمد كوكا (سبورتنج براغا البرتغالي) وكريم حافظ (لانس الفرنسي)ومحمود تريزيجيه (قاسم باشا التركي)، ورمضان صبحي (ستوك سيتي) وسام مرسي (ويجان إنجلترا) وأحمد المحمدي (أستون فيلا)وعمرو جمال (بيدفيست الجنوب أفريقي).

وأكد الدولي المصري أحمد المحمدي، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، أن جميع لاعبي الفراعنة تعاهدوا على ضرورة التأهل إلى مونديال روسيا 2018

وقال المحمدي قبل مران الأمس: «لن نفرط في التأهل إلى مونديال روسيا وتحقيق حلم المصريين خلال الفترة المقبلة».

وأضاف لاعب أستون فيلا الإنجليزي، أن مباراة الكونغو ليست سهلة كما يتوقع البعض، لافتا إلى أن لاعبي الفراعنة لن يفرطوا في الفوز بالمباراة.