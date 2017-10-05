خالف المنتخب السوري (نسور قاسيون) التوقعات في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم لكرة القدم 2018، وتمكن من بلوغ الملحق ضد استراليا (الكنغرو)، آملا في مواصلة مسيرته واثبات قدرته على «اختراق المستحيل».

وكان «نسور قاسيون» في موقع يتيح لهم الظفر بإحدى بطاقتي التأهل المباشر عن المجموعة الآسيوية الأولى، الا ان عدم تمكنهم من الفوز على مضيفتهم ايران في سبتمبر واكتفاءهم بالتعادل بعد هدف في الوقت القاتل من عمر السومة، جعل لاعبي المدرب أيمن حكيم يحققون نصف إنجاز باحتلال المركز الثالث، وخوض الملحق القاري ضد المنتخب الاسترالي اليوم و10 منه.

وأبقى المنتخب السوري على آماله في بلوغ المونديال للمرة الأولى في تاريخه، بشرط تجاوز عقبة استراليا التي يلاقيها اليوم في مدينة مالاكا الماليزية في المباراة المحتسبة على أرضه، قبل لقاء الاياب في سيدني الاسترالية.

وفي حال تمكن المنتخب من تحقيق ذلك، يتوجب عليه تخطي عقبة الملحق الدولي ضد رابع منطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، ليخوض المونديال الروسي.

وقبل المواجهة الأولى، قال حكيم لوكالة «فرانس برس»: «وصولنا إلى الملحق الآسيوي هو أشبه بالاعجاز. لم يكن أحد يتوقع أن نصل إلى هذه المرحلة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا».

ورأى ان ذلك «تأكيد على الإرادة التي يمتلكها السوريون والقادرة على اختراق المستحيل».

ويحتل المنتخب السوري المركز 75 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو التاسع آسيويا.

ولم يخف حكيم صعوبة المواجهة المقبلة مع استراليا، على رغم ان الاخيرة ستخوضها في غياب قائدها مايكل جيديناك بسبب الاصابة، علما أن اللقاء هو الأول بين البلدين.

واحتلـــت استراليا المركز الثالث في المجموعة الثانية بفارق الاهداف خلف السعودية التي تأهلت مباشرة برفقة اليابان المتصدرة.

وأعرب مدرب استراليا أنجي بوستيكوغلو في تصريحات سابقة عن ثقته بقدرة منتخبه على التفوق، قائلا «أنا واثق من ان لدينا مجموعة من اللاعبين القادرين على تحقيق هدفنا في التأهل الى الدور التالي».