القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

يواصل المنتخب المصري استعداداته لمواجهة الكونجو يوم الاحد المقبل، في ستاد برج العرب، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لتصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم في روسيا.

ويدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر، أكثر من سيناريو لإيجاد بديل لعبد الله السعيد الذي تم استبعاده من قائمة المباراة بعد تعرضه لتمزق خلال مباراة فريقه أمام النجم الساحلي التونسي في اللقاء الذي انتهى بهزيمة الأهلي بهدفين مقابل هدف، ومن بين السيناريوهات الدفع بمحمد صلاح المحترف بليفربول الإنجليزي في الوسط المهاجم بدلا من السعيد على أن يلعب محمود تريزيجيه في مركز الجناح الأيمن ورمضان صبحي في الجناح الأيسر، كما ينتظر الجهاز الحالة البدنية لصالح جمعة ومستواه في معسكر الفراعنة وحال ظهوره بمستوى جيد سيبدأ اللقاء وإراحة رمضان صبحي واكتفى محمود كهربا، وحسام عاشور، لاعبا منتخب مصر بالجري حول الملعب بالمران، فيما غاب عبدالله السعيد، بسبب الإصابة، وتعرض السعيد لإصابة بمزق في العضلة الخلفية، أثناء مشاركته مع فريقه في لقاء النجم الساحلي التونسي، يوم الأحد الماضي، بينما يعاني كهربا من إصابة في العضلة الضامة، كما تعرض عاشور لكدمة.

ويحتاج أحفاد الفراعنة الى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا، أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.

من جهته، أكد شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، والمنتخب جاهزية الفراعنة لتحقيق الفوز على الكونغو.

وقال إكرامي إن هناك منافسة شريفة بين جميع الحراس في المنتخب، لنيل ثقة الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

في شأن آخر، أعلنت الشركة الراعية للاتحاد المصري لكرة القدم، تغيير مسمى الدوري الممتاز بسبب الراعي الجديد،

وتعاقدت شركة برزنتيشن، الراعية لاتحاد الكرة، مع شركة اتصالات جديدة بداية من الموسم الحالي، وأصبح اسم الدوري الجديد هو «دوري المصرية للاتصالات»، حيث يستمر ذلك لمدة ثلاثة مواسم، وتوقفت مسابقة الدوري في الفترة الحالية، بسبب ارتباط المنتخب المصري بمباراة الكونغو يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا ٢٠١٨.