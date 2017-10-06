القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

استقر الارجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم على اغلب عناصر تشكيلة مباراته مع الكونغو مساء بعد غد الأحد بملعب برج العرب وضمن الجولة قبل الأخيرة لتصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم 2018 في روسيا.

ومن خلال متابعة تدريبات الفريق في معسكر برج العرب فإن تشكيل المنتخب المصري في المباراة الفاصلة سوف يضم عصام الحضري في حراسة المرمى، أمامه أحمد فتحي ورامي ربيعة وأحمد حجازي ومحمد عبدالشافي في الدفاع، محمد النني وطارق حامد في الوسط أمامهما محمد صلاح وتريزيجيه ورمضان صبحي، وعمرو جمال كمهاجم وحيد، وذلك بعد ان وجد كوبر ان عمرو جمال أكثر تجانسا مع باقي زملائه في الشق الهجومي، من كوكا الذي ظهر في اغلب التدريبات انه بعيد عن هذا الانسجام.

منتخب مصر يتصدر المجموعة الخامسة للتصفيات برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا صاحب المركز الثاني ومباراة برج العرب بعد غد الأحد، هي المواجهة رقم 7 بين الفراعنة ومنتخب الكونغو، ولعب منتخب مصر مع الكونغو 6 مواجهات سابقة فاز في 5 وخسر واحدة.

المواجهة الاولى: مصر 3-1 الكونغو

فاز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف عن طريق سيد عبد الرازق وعلي أبوجريشة وحسن درويش، والثلاثة من نجوم الاسماعيلي السابقين في عصره الذهبي.

المواجهة الثانية: مصر 4-0 الكونغو.

في بطولة الأمم الأفريقية 1974 التقى المنتخبان وفاز منتخب مصر بأربعة أهداف دون رد سجلها حسن شحاتة هدفين وكل من مصطفى عبده وعلي أبوجريشة هدفا.

المواجهة الثالثة: مصر 0-2 الكونغو

في أبريل 1983 وفي التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية خسر منتخب مصر من الكونغو بهدفين دون رد.

المواجهة الرابعة: مصر 2-0 الكونغو

مباراة الإياب لنفس التصفيات فاز منتخب مصر بهدفين دون رد سجلهما محمود الخطيب وإبراهيم يوسف

المواجهة الخامسة: مصر 3-0 الكونغو

مباراة ودية أقيمت في القاهرة 2012 فاز منتخب مصر على الكونغو بثلاثة أهداف دون رد سجلها أبو تريكة هدفين ومحمد ناجي جدو هدفا

المواجهة السادسة: مصر 2-1 الكونغو

كانت في افتتاح التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018 وكانت في التاسع من شهر أكتوبر 2016 بالعاصمة الكونغولية برازافيل وفازت بها مصر 2/1، حيث سجل هدفي مصر محمد صلاح وعبدالله السعيد.

المنازعات ترفض دعوى الاهلي وتشعل معركة الخطيب وطاهر

أشعل قرار مركز التسوية وفض المنازعات باللجنة الاولمبية المصرية، المعركة الانتخابية بين محمود الخطيب ومحمود طاهر ورغم عدم الاعلان عن موعد هذه الانتخابات حتى الآن، وذلك بعد رفض المركز للدعوى المقدمة من جانب مجلس الأهلي بخصوص التظلم من قرار اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة م. هشام حطب، بإلغاء عمومية مشروع لائحة النادي، ومع هذا الرفض، بات مجلس محمود طاهر ملزما بالاعلان عن موعد فتح الباب للترشيحات لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال الـ72 ساعة القادمة، ووفق اللائحة الاسترشادية التي وضعتها اللجنة الاولمبية، واعترضت عليها عمومية الاهلي في اغلب بنودها.

زمن ابرز بنود اللائحة الاسترشادية ان يكون اعضاء المجلس 12 عضوا، بدلا من 9 في لائحة الاهلي، من بينهم الرئيس ونائبه وامين الصندوق، و9 اعضاء من بينهم سيدة واثنان من الشباب تحت 30 سنة.

وأعلن المركز أنه بعد مناقشة القضية من جميع الجوانب والجهات تأكد أن النادي الأهلي أخطأ في الإجراءات بالدعوة للجمعية العمومية الخاصة به سواء بإقامتها على يومين وفي مقرين، وبالتالي تقرر تطبيق اللائحة الاسترشادية عليه بشكل رسمي.

وتشكلت هيئة المحكمة التي ناقشت القضية، من المستشار د. فتحي المصري العربي نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار حسن أبو الوفا رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمستشار هشام أبو علم نائب رئيس محكمة النقض.

وبمجرد الاعلان عن رفض الدعوى، كشف محمود الخطيب المرشح للرئاسة في مواجهة طاهر، عن قائمته التي تضم العامري فاروق وزير الرياضة الاسبق في منصب النائب، وخالد الدرندلي في منصب امين الصندوق، مع نخبة من الشخصيات القوية في العضوية ابرزهم خالد مرتجى ود.محمد شوقي، في مواجهة محمود طاهر، ومعه طاهر ابوزيد وزير الرياضة السابق في منصب النائب وزاهر نائبا للصندوق، مع اغلب اعضاء المجلس الحالي.

وعلم أن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي سيعقد جلسة ودية لمجلس الإدارة وسيتم التقدم بشكوى للمحكمة الرياضية الدولية ضد قرار لجنة فض المنازعات، ومن المنتظر أن يفتح مجلس الأهلي باب الترشيح للانتخابات المقبلة خلال أسبوع على أقصى تقدير.