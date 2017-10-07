الرياض - خالد المصيبيح

يخوض المنتخب السعودي اليوم اللقاء الاول له في ايام «فيفا» على ملعب الجوهرة في جدة امام منتخب جامايكا فيما سيخوض اللقاء الثاني الثلاثاء المقبل امام غانا.

وسيكون لقاء اليوم هو الاول لمدرب المنتخب السعودي الجديد الارجنتيني ادغارد باوزا الذي تم التعاقد معه مؤخرا.

واختار الجهاز الفني 34 لاعبا انضم اليهم بالامس لاعب الهلال عبدالرحمن اليامي ليصل العدد الى 35.

ووصف مدير المنتخب السعودي الجديد ولاعبه السابق ماجد عبدالله هذا العدد بالجيد من اجل ان يطلع المدرب على امكانات جميع اللاعبين قبل الاستقرار على القائمة النهائية، إذ امام الجهاز الفني فترة طويلة قبل الوصول للقائمة المطلوبة.

وكان المنتخب السعودي قد بدأ معسكره في جدة مطلع الاسبوع الحالي وامام الجهاز الفني اليوم فرصة تجربة اكبر عدد من اللاعبين، فيما كان منتخب جامايكا قد وصل جدة الثلاثاء الماضي وابدى الجهاز الفني للضيوف حالة من التذمر بسبب حرارة الجو وأدى في اليوم الاول تدريبا خفيفا، فيما ادى تدريبا مطولا في الايام التالية.

وتاريخيا سبق للمنتخب السعودي ان لعب امام جامايكا لقاء اعداديا عام 1997 في اطار استعداده لنهائيات كأس العالم في فرنسا عام 1998 ووقتها فاز المنتخب السعودي 4-0.