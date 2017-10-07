بيروت - ناجي شربل

استهل منتخب لبنان تحضيراته للقاء كوريا الشمالية في الخامسة والنصف عصر الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، في المرحلة الرابعة من تصفيات المجموعة الآسيوية الثانية المؤهلة لكأس آسيا 2019 في الامارات، بمعسكر مغلق في فندق «رمادا» الروشة، والتدريب على ملعب مجمع بئر حسن المهني التربوي قرب السفارة الكويتية.



والتحق اللاعبون جميعهم بالتدريبات، وخصوصا لاعبي الأنصار والنجمة.



وبدأت الحصص باشراف المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش والمستشار الفني للمنتخب اللاعب الدولي السابق يوسف محمد.



ويتطلع منتخب الارز الى الفوز وانتزاع النقاط الثلاث التي تؤهله رسميا للنهائيات، للمرة الأولى من بوابة التصفيات.



وكان لبنان شارك مرة واحدة في نهائيات المسابقة من بوابة الاستضافة عام 2000، وأخفق في اجتياز الدور الأول (خسر امام ايران 0 – 4، وتعادل مع كل من تايلند والعراق 2 - 2).



ويتصدر لبنان ترتيب مجموعته في التصفيات الحالية بسبع نقاط من ثلاث مباريات.



وهو فاز على هونغ كونغ 2 - 0 في بيروت، وعلى ماليزيا 2 - 1 في كوالالمبور، وتعادل مع كوريا الشمالية في بيونغ يانغ 2 - 2.



وركز الجهاز الفني للمنتخب اللبناني على رفع معنويات الحارس عباس حسن، والتي اهتزت بقوة بعد تلقي شباكه 5 اهداف في المباراة امام النجمة الاثنين الماضي في المرحلة الثالثة من الدوري العام اللبناني.



وأشار رادولوفيتش الى ان حسن سيحتفظ بمركزه اساسيا في التشكيلة.