الأهلي يفتح باب الترشح لانتخابات النادي 9 الشهر الجاري

القاهرة - سامي عبدالفتاح



بشغف كبير، تتابع اليوم جماهير الكرة المصرية، لقاء منتخبي أوغندا وغانا في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لتصفيات المجموعة السابعة في تصفيات كأس العالم 2018، وهو اللقاء الذي سيقام مساء اليوم في العاصمة الأوغندية كمبالا، وتؤثر نتيجته بشكل مباشر على الفرصة المصرية في التأهل الى نهائيات كأس العالم، وعلى مجريات لقاء الغد الذي سيجمع بين مصر والكونغو، بملعب برج العرب، في المجموعة نفسها.



ورغم التنافس التاريخي بين مصر وغانا على زعامة أفريقيا في كرة القدم، سيشجع المصريون منتخب غانا متمنين فوزه على أوغندا او التعادل بأي نتيجة، ما يساعد الفراعنة على التأهل للمونديال بشرط الفوز غدا على الكونغو.



وتتصدر مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط من 4 مباريات وتتقدم بنقطتين على أوغندا، وتأتي غانا في المركز الثالث بـ 5 نقاط ثم الكونغو بنقطة وحيدة.

منع الزيارات

ولأهمية مباراة الغد بين مصر والكونغو، طلب المدير الفني لمنتخب مصر هيكتور كوبر منع الزيارات للاعبي المنتخب المصري في فندق الإقامة ببرج العرب، سواء من أصدقائهم أو أقاربهم، والتركيز في مباراة الكونغو المقرر لها السابعة مساء غد.



ووصلت عصر أمس بعثة منتخب الكونغو استعدادا لمواجهة مصر على متن طائرة حربية إلى مطار برج العرب.



ويؤدي المنتخب الكونغولي مساء اليوم مرانه الوحيد على ملعب المباراة، ليقطع بحضوره كل الشائعات عن نية الاتحاد الكونغولي الانسحاب من الجولتين الخامسة والسادسة الأخيرة في التصفيات لعدم قدرته على المنافسة.

انتخابات الأهلي

على صعيد آخر، استقر مجلس النادي الأهلي برئاسة م.محمود طاهر على فتح باب الترشح لانتخابات النادي يوم 9 الجاري على أن تجرى الانتخابات يوم 24 نوفمبر المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد من 12 عضوا، من بينهم رئيس ونائبه وأمين الصندوق، مع عضوة من النساء، وعضوين من الشباب تحت 30 سنة.



وكان مركز التسوية وفض المنازعات باللجنة الأولمبية المصرية قد قرر تطبيق اللائحة الاسترشادية على الأهلي بشكل رسمي ورفض اعتراض إدارة النادي، وتشكلت هيئة القضائية التي بحثت الاعتراض، من نائب رئيس محكمة النقض المستشار د.فتحي المصري، ورئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار حسن أبوالوفا، ونائب رئيس محكمة النقض المستشار هشام أبوعلم.



وقال وزير الشباب والرياضة م.خالد عبدالعزيز إن الأهلي عليه اتخاذ القرار النهائي الخاص بالانتخابات، قبل يوم 15 أكتوبر المقبل، وإن لم ينه أزمته مع اللجنة الأولمبية فلا بد أن يدعو للانتخابات وفقا للائحة الاسترشادية، ثم يبحث عن حقه في التقاضي.



وشدد على أن النادي الأهلي سيعتبر منحلا إذا لم يدع المجلس إلى الانتخابات قبل يوم 15 أكتوبر المقبل، وهذا نص واضح وصريح في قانون الرياضة الجديد.



وتلقى طاهر أول ضربة في السباق الانتخابي من منافسه محمود الخطيب بعد ان اتفق الخطيب مع د.مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة الحالي، على خوض الانتخابات ضمن قائمته، بعد أن دخل الأخير في خلافات مع مجلس طاهر على رأسها إصراره على إقالة مدير عام النادي شرين شمس، ورفض طاهر لهذا الطلب.



واستقر الخطيب على أغلب ملامح قائمته الانتخابية التي ستضم على الأرجح: العامري فاروق نائبا، وخالد الدرندلي أمينا للصندوق، بالإضافة إلى الأعضاء خالد مرتجي، وطارق قنديل، ورانيا علواني، وهشام العامري، ود.محمد شوقي ومحمد الغزاوي، ومنى عبدالكريم، ومحمد الجارحي، ومهند مجدي، ومحمد سراج.