بيروت- ناجي شربل

حسمت الأمور في النادي الرياضي بيروت بطل آسيا ولبنان في كرة السلة بإبقاء القديم على قديمه. وطلب الرئيس سعد الحريري من الرئيس التاريخي للنادي م.هشام الجارودي إكمال ولايته على رأس اللجنة الإدارية التي تستمر سنة وشهرين.

جاء ذلك إثر اعتراضات من فريق قاده «الرجل القوي» في النادي جودت شاكر للإطاحة بالجارودي وتأمين وصول أحد رجال الأعمال الى رئاسة النادي.

إلا ان «عميد رؤساء النوادي اللبنانيين»، تمكن بخبرته وحنكته من اجهاض قرار عزله من قبل عدد وازن من أعضاء اللجنة الإدارية والجمعية العمومية للنادي.

بدوره، قال الجارودي لـ «الأنباء»: «مستمر في تحمل مسؤولياتي استجابة لرغبة الرئيسين الحريري وسلام وأعضاء النادي. سأستمر في خدمة النادي الذي أمضيت فيه ربع قرن، وشاركت معه في صناعة تاريخ جديد في لعبة كرة السلة اللبنانية، بإحراز ألقاب عربية وآسيوية، آخرها بطولة نوادي آسيا في الصين للمرة الثانية بعد 2011».

وتحدث الجارودي عن لقاء مصالحة مع المطالبين باستقالته، وأكد جهوزية الفريق الأصفر للموسم السلوي اللبناني الجديد الذي ينطلق في 15 الجاري.