شارك في مهرجان أكاديمية الأهلي بحضور صلاح الدين والأهالي

صلاح الدين وبيبو: غياب الأزرق دولياً غير مقبول

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

يلتقي منتخبا مصر والكونغو في الجولة قبل الاخيرة لتصفيات افريقيا المؤهلة لنهائيات كاس العالم الساعة الـ 8 مساء اليوم، حيث يتحرك الحلم المصري الكبير في قلوب 60 الفا في ستاد برج العرب، واكثر من 90 مليونا امام الشاشات، وسيكون الجميع في حالة ترقب وانتظار للهدف المصري الاول، الذي سيهز شباك المرمى الكونغولي، سعيا الى فوز مهم وحاسم في هذه التصفيات، وربما يكون مؤهلا للفراعنة بالفعل، بحسب نتيجة الأمس بين اوغندا وغانا، فإذا فاز الضيف الغاني أو تعادل، يصبح الفوز المصري مؤهلا بشكل مباشر لمونديال روسيا، أما الفوز الاوغندي فيؤجل هذا الحلم للجولة الأخيرة في كوماسي.

وتتصدر مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط من أربع مباريات وتتقدم بنقطتين على أوغندا، وتأتي غانا في المركز الثالث بخمس نقاط ثم الكونغو بنقطة وحيدة.

واختار الجهاز الفني ٢٨ لاعبا لمباراة الكونغو اللاعبين وهم أحمد فتحي (الأهلي) وشريف إكرامي (الأهلي) وحسام عاشور (الأهلي) وأحمد الشناوي (الزمالك) وصالح جمعة (الأهلي) وعبدالله السعيد «الأهلي» وسعد سمير (الأهلي) ورامي ربيعة (الأهلي) ومؤمن زكريا (الأهلي) وطارق حامد (الزمالك) وعلي جبر (الزمالك) ومحمد فتحي (الإسماعيلي) وحسام حسن (سموحة)، بالإضافة إلى 15 محترفا وهم محمد صلاح ومحمد النني ورمضان صبحي وأحمد المحمدي وأحمد حجازي وكريم حافظ وعمرو جمال وأحمد حسن كوكا وسام مرسي وتريزيجيه ومحمد عبد الشافي وعصام الحضري ومصطفى فتحي وكهربا وعمر جابر.

واتفق كل من وليد صلاح الدين وخالد بيبو نجمي منتخب مصر والنادي الأهلي سابقا على أن غياب منتخب الكويت عن الساحة الدولية أمر غير مقبول وأحزن الجميع، لان منتخبا في ثقل الأزرق له دور مؤثر في المنافسات التي يشارك فيها.

جاء ذلك في تصريح للاعبين خلال تواجدهما في الكويت للمشاركة في مهرجان اكاديمية النادي الأهلي بالكويت الذي اقامتة امس الاول.

واكد بيبو في تصريح له ان منتخب الكويت يضم عددا من اللاعبين المميزين، وله تاريخ كبير على المستوى الخليجي والعربي والآسيوي والعالمي، وغيابه عن المشاركة في البطولات أمر احزن الجميع ونأمل أن يتم حل المشكلة قريبا جدا حتى لا نحرم من الاستمتاع بمشاهدة اداء الأزرق في المنافسات الدولية، وكذلك بوجود الأندية الكويتية في المشاركات الخارجية، حيث يعد الدوري الكويتي من الدوريات القوية ويحظى بمتابعة كبيرة.

أكاديمية الأهلي

وعن رأيه في اكاديمية الأهلي، قال بيبو انه سعيد بالتواجد في الكويت وبالاستقبال الرائع الذي تلقاه من ادارة الاكاديمية والجماهير الوفية، كما انني سعيد بالتواجد بين اللاعبين في المهرجان المميز ومع أولياء الأمور.

واشار الى ان هناك عددا مميزا من اللاعبين الموهوبين المتوقع لهم مستقبل باهر، وان المستويات التي رآها تبشر بالخير.

واضاف ان تواجد مدرب بقدر وليد صلاح الدين على راس الجهاز الفني سيكون له مردود كبير على اللاعبين، حيث يعد وليد من افضل المدربين خاصة في عمل الأكاديميات.

حظوظ المنتخب

وعن حظوظ المنتخب المصري في التأهل الي مونديال روسيا العام المقبل، قال بيبو ان الفرصة كبيرة جدا وفي متناول لاعبينا ولا نعتمد على نتائج الاخرين، فتحقيق الفوز على الكونغو وغانا من دون النظر الى نتائج الاخرين نكون في المونديال، وهذا الأمر يحسب للجهاز الفني واللاعبين، فدائما مصر ما تكون فرصها تعتمد على نتائج المنتخبات الأخرى.

وحول اختيارات كوبر والنقد الموجه له، اشار بيبو الى ان الجميع لا يملك ان يفرض لاعبا على الجهاز الفني للمنتخب لأنه هو المسؤول الاول والاخير عن النتائج، واننا نملك فقط حق اننا نقول له كنقاد ان هناك لاعبا من الممكن ان يفيد المنتخب لو تم ضمه، ولكن تكون الكلمة الاخيرة للجهاز الفني، ولا بد في الفترة الحالية ان نقف خلف المنتخب وندعمه بكل قوة حتى نحقق الأمل الذي نطمح له جميعا وهو التأهل لكاس العالم.

استمرار كوبر

وحول استمرار كوبر على راس الجهاز الفني في حال تأهلنا للمونديال، قال بيبو أؤيد استمراره، فالمدرب الذي يصعد بمنتخب للمونديال فهو ناجح حتى لو كان هناك عدد كبير يرفض استمراره فهو حقق نجاحا من حقه ان يكمل المسيرة حتى النهاية.

فرص الأهلي

وعن فرص النادي الأهلي في التأهل لنهائي ابطال افريقيا أمام النجم الساحلي، فقال ان الهدف الذي سجله الأهلي خارج ارضه سيكون له تآثير كبير، فالفريق محتاج الى الفوز بهدف نظيف في مباراة الاياب بالقاهرة، وهو امر ليس بالصعب على اللاعبين والجهاز الفني.

صلاح الدين حزين

بدوره، قال وليد صلاح الدين المشرف الفني لاكاديمية النادي الأهلي بالكويت ان غياب الأزرق عن المنافسات الدولية امر احزن الجميع، ونتمنى ان ترجع الرياضة الكويتية قريبا جدا ويبدو ان الأمور مبشرة بالخير، وسيرجع منتخب وأندية الكويت كسابق عهدها.

مستوى اللاعبين

وحول مستوى لاعبي الكاديمية، قال اننا مازلنا في بداية الموسم، ورغم ذلك هناك عدد كبير من اللاعبين الموهوبين المتوقع لهم مستقبل في اكبر الأندية، كما قدم شكره للمسؤولين وعلى راسهم محمود عثمان على الدعم الكبير المقدم للاعبين، وتوفير كل المتطلبات لهم.

الأمل كبير

وعن فرص منتخب مصر بالتأهل لكاس العالم، قال امير الموهوبين ان الامل كبير جدا وحظوظنا في ايدينا والفوز على الكونغو سيكون له تأثير كبير على اللاعبين حتى في حال فوز أوغندا على غانا.

تأهل الأحمر قريب

واشار وليد الى ان تاهل النادي الأهلي الى نهائي ابطال افريقيا قريب جدا خاصة ان فرصة الفريق افضل من النجم لان الحسم سيكون في وسط جمهوره وعلى ملعبه، ونأمل أن يفرح الجمهور المصري بتأهل المنتخب للمونديال وتاهل الأهلي للنهائي.