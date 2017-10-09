القاهرة - سامي عبد الفتاح

يترقب المسؤولون في الاتحاد المصري لكرة القدم نتيجة شكوى الاتحاد الغاني ضد حكم مباراة أوغندا، حيث طالب الاتحاد الغاني بإعادة مباراة أوغندا التي انتهت بالتعادل السلبي، وأكد مصدر مسؤول في الاتحاد المصري أنه تتم مراقبة الموقف في الفيفا، إلا أن منتخب مصر لن يلعب مباراته الأخيرة في المجموعة الخامسة مع نظيره الغاني، والمقرر لها 8 نوفمبر المقبل في كوماسي، إلا بعد أن يلعب المنتخب الغاني مباراته مع أوغندا، إذا ما قرر «فيفا» إعادة المباراة.

ورفع الاتحاد الغاني لكرة القدم شكوى رسمية الى نظيره الدولي ضد حكم مباراة المنتخب أمام نظيره الأوغندي، التي انتهت بالتعادل (0-0)، ضمن تصفيات أفريقيا للمونديال.

وقال بيان رسمي للاتحاد الغاني: «تقدمنا باحتجاج للفيفا على الحكم الجنوب أفريقي دانييل بينيت، ومساعديه إلدريك أديلايد وستيف ماري، بسبب ما حدث في مباراتنا أمام أوغندا».

وأضاف: «تم رفع الشكوى مباشرة بعد انتهاء المباراة، حيث ألغى بينيت والمساعدان هدفا صحيحا لغانا في الدقيقة (93)، ومع الإعادة التلفزيونية تبين أن الهدف كان صحيحا، ولم يكن يجب إلغاؤه».

وتابع: «ورفض الحكم أيضا منح منتخب غانا ضربة جزاء، في النصف الثاني من المباراة، عندما تم إسقاط لاعب الوسط فرانك أشيمبونج في منطقة الجزاء».

وأنهى التعادل السلبي آمال المنتخب الغاني في بلوغ المونديال، والفوز كان سيمنحه فرصة مواصلة الأمل في بلوغ المونديال، حال تعثرت مصر أمام الكونغو.

وبينما يتحول اهتمام الجماهير المصرية من المنتخب الى سباق الدوري، فإنها تهتم بشدة ايضا بانتخابات مجالس إدارات الأندية، حيث بدأت بالفعل معظم الأندية بفتح باب الترشيح، على أن تجرى الانتخابات خلال شهر نوفمبر المقبل، وتحظى انتخابات النادي الأهلي بالقسط الأكبر من هذا الاهتمام.

وبالأمس، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر فتح باب الترشيح اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع، على ان تجرى الانتخابات يوم الجمعة 24 نوفمبر المقبل لانتخاب مجلس جديد من رئيس ونائبه وأمين للصندوق و9 أعضاء، من بينهم امرأة و3 من الشباب.