بعد غياب 28 عاما كاملة، انتزع منتخب مصر بطاقة التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2018 بعد فوزه على ضيفه الكونغو بنتيجة 2-1 على ملعب برج العرب بالإسكندرية بحضور جماهيري يتجاوز الـ75 ألف مشجع في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الخامسة بتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة للمونديال.



وتقدم محمد صلاح في الدقيقة 62 ثم تعادل للكونغو أرنولد بوكو في الدقيقة 87 قبل أن يحرز صلاح هدف الفوز في الدقيقة 94 عبر ركلة جزاء ليرتفع رصيد منتخب مصر إلى 12 نقطة ويعزز صدارة ترتيب المجموعة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه أوغندا بينما تجمد رصيد الكونغو عند نقطة واحدة.



وصعد منتخب مصر بهذا الفوز إلى نهائيات المونديال للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن شارك في نسختي 1934 و1990 في إيطاليا، وأنهت كتيبة الفراعنة بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر مسلسل الغياب عن نهائيات المونديال.



واتسمت المباراة بالندية الشديدة بين الفريقين رغم فوارق القدرات بجانب أن الكونغو بلا آمال في التأهل ولكنها قدمت مباراة قوية وكانت أكثر من ند للفراعنة.

وأضاع أحمد حجازي في الدقيقة 25 أول فرصة حقيقية للفراعنة.



وبدأ الشوط الثاني بمحاولات هادئة من منتخب مصر ولكن الكونغو كاد أن يخطف هدف التقدم من انطلاقة الخطير ديلارجي الذي سدد وتألق الحضري وأنقذ الموقف، ومرر صلاح كرة خطيرة في عمق الدفاع إلى صالح جمعة ولكنها أهدرها بغرابة في يد الحارس.



وفي الدقيقة 62، نجح محمد صلاح في التقدم بهدف من تمريرة أعادها باديلا بالخطأ لينطلق النجم الذهبي ويسجل هدف التقدم ببراعة.

وسجل البديل أرنولد بوكو في الدقيقة 87 من كرة عرضية.

وحصل محمود تريزيغيه على ركلة جزاء في الدقيقة 94 بعد عرقلته في منطقة الجزاء ليسجل صلاح هدف الفوز ويتأهل منتخب مصر للمونديال.

صاحب السمو يهنئ الرئيس السيسي بتأهل منتخب مصر لكرة القدم لنهائيات كأس العالم

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تهنئة الى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تأهل منتخب جمهورية مصر العربية لكرة القدم لنهائيات كأس العالم 2018 والذي ستستضيفه روسيا الإتحادية.



مشيدا سموه رعاه الله بالاداء الفني الكبير الذي قدمه لاعبو المنتخب المصري وبروح التعاون التي سادت بينهم وبالجهود التي قام بها مسؤولو واداريو المنتخب والتشجيع الكبير للجمهور الرياضي المصري لمنتخبه والوقوف بجانبه مما اسهم في تحقيق هذا الفوز متمنيا سموه لجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والنجاح.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، ببرقية تهنئة الى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تبريكاته بمناسبة تأهل المنتخب المصري لكرة القدم لنهائيات كأس العالم 2018 والذي ستستضيفه روسيا الإتحادية متمنيا لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل التقدم والسداد.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حفظه الله، ببرقية تهنئة مماثلة.