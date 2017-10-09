

اقيمت اليوم مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تنطلق فعالياتها في العاصمة الاماراتية أبوظبي بين السادس وال16 من ديسمبر المقبل بمشاركة سبعة اندية من جميع قارات العالم.

وسيواجه نادي الجزيرة الاماراتي (ممثل البلد المضيف وبطل الدوري الاماراتي) في المباراة الافتتاحية للبطولة نادي أوكلاند سيتي (بطل دوري أبطال أوقيانوسيا).

وفي الدور الثاني ستقام مباراتان الاولى تجمع الفريق الفائز من الجزيرة واكلاند سيتي مع بطل دوري أبطال آسيا الذي ستحدد هويته لاحقا فيما يلتقي في الاخرى باتشوكا المكسيكي (الفائز بدوري أبطال كونكاكاف) امام بطل دوري ابطال افريقيا الذي سيكشف عنه لاحقا.

ويتضمن الدور قبل النهائي مباراتين يلتقي فيها الفائز من مباراة (باتشوكا وبطل دوري افريقيا) امام بطل أمريكا الجنوبية الذي سيتحدد لاحقا.

وفي المقابل سيخوض نادي ريال مدريد الاسباني (بطل دوري ابطال أوروبا) و(حامل اللقب) في ال13 من شهر ديسمبر اولى مبارياته في البطولة في الدور نصف النهائي امام المتأهل من اندية (الجزيرة وباتشوكا وبطل دوري آسيا).

وستقام منافسات البطولة على ملعبي مدينة زايد الرياضية في أبوظبي وهزاع بن زايد في مدينة العين.

وفي السياق ذاته أعرب القائد العام لشرطة أبوظبي ورئيس اللجنة المنظمة المحلية العليا لبطولة كأس العالم للأندية (الامارات 2017) اللواء محمد خلفان الرميثي عن ثقته في تنظيم إحدى أروع نسخ البطولة العالمية في دولة الامارات وتأمين كافة مقومات الراحة للفرق المشاركة والجماهير القادمين للدولة من مختلف أنحاء العالم.

واضاف الرميثي في كلمته التي ألقاها خلال حفل مراسم اجراء قرعة البطولة ان دولة الامارات فخورة باستضافة هذا العرس الكروي العالمي مجددا بعد استضافتها الناجحة للبطولة عامي 2009 و2010.

وذكر ان هذه البطولة تمثل احتفالية عالمية بكرة القدم وتشكل فرصة مميزة لدولة الامارات لابراز دورها في استضافة اكبر الملتقيات والبطولات الرياضية بالشكل الذي ينال استحسان الجميع.