هنأ نجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح الشعب المصري بأكمله، بعدما قاد منتخب الفراعنة للفوز على الكونغو في تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات مونديال روسيا.



وكشف صلاح أنه كان مستعدا لضربة الجزاء، التي سجل منها الهدف الثاني في نهاية اللقاء.



وقال: «واجهنا منتخبا قويا، يلعب من دون أي ضغوط، وبالتالي كانت المباراة صعبة، معتبرا أنها ستكون «فاتحة خير» على الكرة المصرية، حيث لن يعاني الفراعنة مجددا من أجل التأهل للمونديال.



من جهته، وجه الإيفواري ديدييه دروغبا، لاعب تشلسي السابق، التحية لصلاح.



وقال دروغبا في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر «فخور بك يا أخي، لقد أصبحت قائدا حقيقيا في بلدك، ذكرتني بتأهل كوت ديفوار للمونديال في 2006».