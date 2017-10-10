أعرب مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.حمود فليطح عن سعادته بتأهل المنتخب المصري الشقيق الى المونديال.

وأضاف ان الفوز اثلج صدور المصريين والعرب والجماهير الغفيرة التي تابعت المباراة وأن الفوز الكبير هو لمصر وللكرة العربية، وأن الفوز لم يأت من فراغ وإنما نتيجة خطط ناجحة في الإعداد وتطبيق الاحتراف والانفتاح على الاحتراف بالخارج ووجود اكثر من ١٥ لاعبا مصريا محترفا بأقوى أندية أوروبا في مقدمتهم النجم محمد صلاح، وتذكر فرحة العرب بتأهل الكويت الى مونديال اسبانيا عام ١٩٨٢والإنجازات المشرفة التي حققها.

وبعث فليطح ببرقيات تهنئة الى وزير الشباب المصري م.خالد عبدالعزيز وإلى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني ابوريدة.



وتمنى للكرة المصرية تشريف العرب في المونديال المقبل، مؤكدا دعم الهيئة العامة للرياضة وقياداتها للكرة المصرية، متمنيا أن يرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية في أقرب وقت وتستعيد إنجازاتها المشرفة السابقة وأن لديه الثقة في الشباب الكويتي وقدرتهم على تعويض ما فات.