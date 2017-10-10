بعث صاحب السمو الأمير الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تأهل منتخب جمهورية مصر العربية لكرة القدم لنهائيات كأس العالم 2018 والتي ستستضيفها روسيا الاتحادية.



وأشاد سموه بالأداء الفني الكبير الذي قدمه لاعبو المنتخب المصري وبروح التعاون التي سادت بينهم وبالجهود التي قام بها مسؤولو وإداريو المنتخب والتشجيع الكبير للجمهور الرياضي المصري لمنتخبه والوقوف بجانبه مما اسهم في تحقيق هذا الفوز، متمنيا سموه لجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والنجاح.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تبريكاته بمناسبة تأهل المنتخب المصري لكرة القدم لنهائيات كأس العالم 2018 والذي ستستضيفه روسيا الاتحادية، متمنيا لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل التقدم والسداد.

كما بعث سمو الشيخ رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.