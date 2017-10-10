قدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التهنئة لمنتخب مصر بعد الصعود لنهائيات كأس العالم، ووجه السيسي حديثه إلى محمد صلاح قائلا: «أشكرك لأنك فرحت المصريين».

جاء ذلك مع بداية الندوة التثقيفية السادسة والعشرين للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى أكتوبر. ووجه السيسي الشكر للمدير الفني لمنتخب مصر الأرجنتيني هيكتور كوبر على مجهوده الكبير في تأهل مصر.

من جهة أخرى منح الرئيس عبدالفتاح السيسي مكافآت مالية ضخمة للاعبي الفراعنة تكريما لتأهلهم إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.



السيسي وافق على صرف 1.5 مليون جنيه مصري لكل لاعب من لاعبي المنتخب، أي حوالي 37.5 مليون جنيه للقائمة التي تضم 25 لاعباً.



لكن الكثيرين لا يعلمون، أن تلك المكافأة لا تساوي شيئا مقابل ما سيحصل عليه المنتخب الوطني نظير التأهل للمونديال، في البداية يحصل المنتخب الوطني الأول على مكافأة فورية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قيمتها 3 ملايين دولار أي حوالي 53 مليون جنيه مصري.



كما سيحصل الفريق الذي يخرج من دور المجموعات على 8 ملايين دولار ما يعادل 141 مليون جنيه مصري، أما إذا نجح المنتخب الوطني ووصل إلى دور الـ 16، سيحصل على 9 ملايين دولار أي ما يعادل 159 مليون جنيه مصري، وفي حالة تمكن الفراعنة من الوصول إلى دور الثمانية، سيحصل الفريق على 14 مليون دولار أي ما يعادل 247 مليون جنيه مصري، وذلك وفقا للمكافآت التي قدمها «فيفا» للمنتخبات التي شاركت في مونديال البرازيل 2014.

في نفس الوقت يحصل اتحاد الكرة على 700 ألف يورو أي ما يوازي 15 مليونا و500 ألف جنيه من شركة الملابس العالمية المتعاقد معها لرعاية قمصان الفراعنة.