اهتمـــــــــــت الصحافتان العربية والعالمية بحارس منتخب مصر العملاق عصام الحضري، الذي خاض مع الفراعنة 155 مباراة، لكنه لم يشارك في المونديال على الإطلاق. وقال موقع beIN SPORTS إن الحضري قد يشارك بشكل أساسي مع منتخب مصر خلال المونديال، وهو في الـ 45 من عمره ويحقق عدة أرقام قياسية بقيت صامدة طويلا منها:

- سيصبح أكبر لاعب يشارك في كأس العالم، الرقم الحالي بحوزة حارس كولومبيا المعتزل فريد موندراغون اللبناني الأصل، الذي يعد الأكبر بعد خوضه مباراة اليابان في 24 يونيو عام 2014 عن عمر 43 عاما وثلاثة أيام، وقد دخلها احتياطيا مكان دايفيد أوسبينا زميل النني في آرسنال، علما أنه حطم حينها رقم أسطورة الكاميرون وأفريقيا روجيه ميلا.

- إن شارك الحضري واستمر قائدا للفريق، سيحطم رقم حارس إنجلترا الشهير بيتر شيلتون الذي خاض مباراة إيطاليا النصف النهائية بتاريخ 7 يوليو 1990 عن عمر 40 عاما و292 يوما، وقد كان يحمل شارة القيادة وقتذاك، الأمر الذي يجعل الحارس المصري أكبر قائد منتخب يلعب في النهائيات.

- مشاركة الحضري المفترضة ستجعله اللاعب المبتدئ الأكبر سنا الذي يشارك لأول مرة في نهائيات كأس العالم، والرقم الحالي بحوزة حارس إنجلترا المعتزل دايفيد جايمس الذي لعب أول مباراة له في كأس العالم عن عمر 39 سنة و321 يوما أمام الجزائر في مونديال 2010 في جنوب أفريقيا.

- يبقى رقمان قياسيان أولهما صعب المنال، يتمثل برقم الحارس الإيطالي دينو زوف الذي يعد أكبر لاعب يخوض مباراة نهائية ويتوج عن عمر 40 عاما و133 يوما عام 1982 ضد ألمانيا الغربية.

أما الثاني، فأن يصبح الحضري أكبر لاعب يشارك في تصفيات كأس العالم، والرقم الحالي يملكه ماكدونالد تايلور حارس الجزر العذراء الأميركية المعتزل الذي خاض مباراة سانت كيتس ونيفيس في تصفيات الكونكاكاف والكاريبي بتاريخ 18 فبراير 2004 عن عمر 46 عاما و175 يوما، ويبقى الأمر رهناً بقادم السنين.