أحرز القائد تيم كاهيل هدفا بضربة رأس في الدقيقة 109 ليقود أستراليا للفوز بشق الأنفس 2-1 على سورية بعد وقت إضافي في إياب الملحق الآسيوي لتواصل مشوار التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وتقدمت سورية بهدف مبكر بعد مرور ست دقائق عن طريق عمر السومة الذي سجل هدف التعادل 1-1 ذهابا في ماليزيا يوم الخميس الماضــي. وأدرك كاهيـــل (37 عاما)، الــذي دخل التشكيلة الأساسيــة علـى حساب تومي يوريتش، التعادل بضربة رأس من مــدى قريب فــي الدقيقـة 13.

ونجح كاهيل الهداف التاريخي لأستراليا في تسجيل هدف الانتصار بضربة رأس أخرى لتتفوق بطلة آسيا 3-2 في مجموع المباراتين.

ودفعت سورية ثمن اللعب بعشرة لاعبين معظم فترات الوقت الإضافي بعد طرد محمود المواس بسبب حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 94.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي سدد السومة كرة قوية من ركلة حرة لكنها ارتدت من القائم الأيسر لأستراليا لينتهي حلم سورية في مواصلة مشوار التأهل إلى كأس العالم لأول مرة.

وستلعب أستراليا في الملحق العالمي مع صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) في مواجهة فاصلة على بطاقة الظهور في روسيا العام المقبل.

وستنتظر أستــراليـا الجولة الأخيرة من تصفيات الكونكاكاف قبل أن تعرف إذا كانت ستواجه الولايات المتحدة أم بنما أم هندوراس.