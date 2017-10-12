بيروت - ناجي شربل

احتفل اللبنانيون بـ «التأهل الضمني» لمنتخب الأرز لنهائيات كأس آسيا في كرة القدم التي تستضيفها الإمارات سنة ٢٠١٩، بفوز كبير على منتخب كوريا الشمالية بخماسية نظيفة على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، في المرحلة الرابعة من تصفيات المجموعة الثانية.

وحضر المباراة زهاء 5 آلاف متفرج دفعوا ثمن تذكرتي الدخول الى هذه المباراة والمباراة الأخيرة للبنان على أرضه أمام ماليزيا.

سجل للبنان هلال الحلوة والكابتن حسن معتوق وسمير أياس وعلي حمام وربيع عطايا في الدقائق ٢٠ و٢٤ و٤٩ و٧٨و ٩١.

ووعد الاتحاد اللبناني لكرة القدم اللاعبين والجهاز الفني بمكافآت مالية، كون المنتخب تأهل عمليا للنهائيات القارية للمرة الأولى في تاريخه من بوابة التصفيات، بعدما سبق له استضافة النهائيات العام ٢٠٠٠.

ويحتاج لبنان الى نقطة من مباراتيه مع مضيفته هونغ كونغ وضيفته ماليزيا، في حال حقق المنتخبين المذكورين العلامة الكاملة في مبارياتهما في المجموعة بينها تلك التي تجمعهما معا.

وكان المنتخب اللبناني حقق فوزه الثالث في التصفيات بعدما تخطى هونغ كونغ افتتاحا 2-0 في بيروت، وماليزيا في كوالالمبور ٢-١، وتعادل مع كوريا الشمالية في بيونغ يانغ ٢-٢.

وبدا المدير الفني المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش راضيا عن أداء لاعبيه، منوها بعامل اللياقة البدنية وتنفيذ التعليمات التكتيكية وتقديم كرة قدم جميلة.

واستعاد اللبنانيون في مباراة كوريا الشمالية مشهد مباراتهم الشهيرة مع الأزرق على ملعب بلدية برج حمود في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا بالإمارات ١٩٩٦ والتي فاز فيها الأزرق ٥-٣ بعد تقدم لبنان 2-0 في بداية الشوط الاول.