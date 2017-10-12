بات المنتخب الفلسطيني لكرة القدم اول المتأهلين الى نهائيات كأس آسيا 2019 في الامارات بفوزه الكبير على نظيره البوتاني 10-0 الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل عبد اللطيف البهداري ثلاثية «هاتريك» (2 ز38 و42) وعبد الله جابر (4) وتامر صيام (22) وسامح مراعبه (27) وخالد سالم (47 من ركلة جزاء) ومحمد الناطور (59) وجوناثان ثوريا (62 و71) الاهداف.

والفوز هو الرابع تواليا لفلسطين فرفعت رصيدها الى 12 نقطة.

ويشارك 24 منتخبا في التصفيات وزعت على ست مجموعات على ان يتأهل اول وثاني كل منها الى النهائيات لتنضم الى 12 منتخبا ضمنت تأهلها مسبقا واستمرت في تصفيات مونديال 2018 في روسيا هي الامارات المضيفة واستراليا والصين والعراق وايران والسعودية وقطر واليابان وكوريا الجنوبية وسورية وتايلند واوزبكستان.