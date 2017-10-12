اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكره الإعدادي المقام حاليا بمدينة جدة، بالخسارة أمام المنتخب الغاني 0-3.

وسجل ثلاثية منتخب غانا كل من نيكولاس أبوكو في الدقيقة 44، وأسامة هوساوي لاعب المنتخب السعودي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 68، وتوماس بارتي في الدقيقة 88.

وتعد هذه أول خسارة للمنتخب السعودي على ملعب «الجوهرة المشعة»، حيث سبق له خوض 10 مواجهات حقق العلامة الكاملة في 7 لقاءات، وتعادل في 3 مباريات.

كما أنها أول خسارة للمدرب الأرجنتيني باوزا، الذي تولى تدريب الأخضر خلفا للهولندي فان مارفيك.

وكان المنتخب السعودي قد فاز أمام جامايكا 5-1 في أولى ودياته خلال معسكر جدة.

على صعيد آخر، أعلن نادي القادسية السعودي لكرة القدم إصابة المدافع الجزائري رياض كنيش بقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن الفريق لمدة لن تقل عن 6 أشهر.